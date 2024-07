Ufficiale: Khephren Thuram è un nuovo giocatore della Juventus

Con un comunicato ufficiale sul proprio sito la Juventus ha ufficializzato l’acquisto del centrocampista ex Nizza Khephren Thuram. Classe 2001, Thuram, figlio dell’ex difensore bianconero Lilian e fratello minore dell’interista Marcus, arriva alla Juventus a titolo definitivo a fronte di un corrispettivo da versare al Nizza di 20 milioni di euro, pagabili in tre rate. Nessun bonus, dunque, come precedentemente paventato.

Nel pomeriggio la Juventus aveva già depositato il contratto del centrocampista transalpino in Federazione. Thuram con la Vecchia Signora ha sottoscritto un contratto valido per 5 stagioni, fino al 30 giugno 2029.

È il terzo acquisto ufficiale dell’estate bianconera dopo Douglas Luiz e Di Gregorio, la prima vera estate con Cristiano Giuntoli al timone della società.