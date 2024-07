Clamoroso Valentino Rossi: lo ha fatto davvero

L’ex pilota di MotoGp ha scritto la storia del Motociclismo. Valentino Rossi non ha però alcuna intenzione di fermarsi

La passione di Valentino Rossi per le moto e in generale per i motori rappresenta qualcosa di indescrivibile. Il pluricampione ha fatto sognare per anni milioni di appassionati ed anche dopo il ritiro dalle corse ha deciso di continuare il suo rapporto con il mondo della MotoGp.

Insieme al suo fedele compagno Uccio ha dato vita alla VR46, squadra che si sta ben disimpegnando in MotoGp e che dal prossimo anno – come ormai confermato a più riprese – sarà un Team superfactory supporter della Ducati. Un progetto molto ambizioso e Valentino prosegue anche con la sua Academy che forgia e potenzia i migliori piloti destinati poi al mondo della classe regina.

Nelle ultime ore Valentino Rossi è tornato sulle moto ed è stato protagonista di un curioso evento. Il ‘Dottore’ ha partecipato allo Yamaha Racing Experience che si è tenuto a Jerez in Spagna ed ha interagito sia con i fan che con gli appassionati della nota casa nipponica. Valentino ha poi preso parte alla manifestazione e ha corso su una moto speciale, una cosa che ha lasciato a bocca aperta tutti gli intenditori.

Sorpresa Valentino Rossi, è salito su una moto storica

Nel corso della sua avventura in MotoGp Rossi ha partecipato al Mondiale come pilota di Honda, Yamaha e della Ducati e soprattutto in casa Yamaha ha lasciato bei ricordi. Il rapporto con la Yamaha è straordinario, Vale apprezza ed è molto amato e nel corso di questo speciale evento ha guidato un modello speciale, la Yamaha YZR500 che portò il campione Eddie Lawson alla vittoria del titolo mondiale del 1986.

Questo evento è storica, rappresenta la prima volta che Valentino ha guidato una moto dell’era dei 500 dalla nascita della MotoGp, avvenuta nell’ormai lontano 2002. Diversi scatti e video con le immagini di Rossi protagonista che hanno fatto, in poco tempo, il giro del web.

Rossi non è stato l’unico grande pilota a prendere parte all’evento, ma con lui hanno partecipato anche Jonathan Rea e Luca Cadalora, anch’egli protagonisti su moto speciali, ovviamente targate Yamaha. Proprio Jonathan Rea, pluricampione superbike (e molto acclamato), ha partecipato all’evento guidando la YZR500 0WL9 del 2001 e in tanti tra i curiosi hanno voluto presenziare alle sue gesta.