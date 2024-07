Commozione per Schumacher: è un tuffo al cuore

Schumacher continua ad essere amato da milioni di tifosi in tutto il mondo che sono rimasti estasiati delle sue imprese sportive in Formula 1. Sui social spunta un video

Nel mondo delle corse automobilistiche ci sono state tante icone che hanno scritto pagine molto importanti di sport e che sono diventate dei veri e proprio simboli nell’immaginario comune. Tra queste c’è senza dubbio anche Michael Schumacher che nel corso della sua leggendaria carriera in Formula 1 è riuscito a diventare il pilota più vincente di sempre a livello di titoli Mondiali. Sopra quota sette non c’è nessuno e solo qualche anno dopo Lewis Hamilton lo ha eguagliato.

Per questa ragione Schumi è riconosciuto da generazioni intere come una delle più grandi leggende della Formula 1 e più in generale del mondo delle corse a quattro ruote. Tuttavia, con grande sfortuna nel lontano dicembre 2013 è stato vittima di un tragico incidente sugli sci e da allora non si hanno più molte notizie per scelta di riservatezza e privacy voluta con grande amore dai famigliari. I fan però non hanno mai smesso di stargli vicino col pensiero e di inviare tributi o messaggi d’affetto.

Vent’anni fa Schumacher vinse l’ultimo titolo in Formula 1 con la Ferrari: il tributo dei fan sui social

Il nome di Michael Schumacher viene spesso attribuito subito alla Ferrari visto che ben cinque dei suoi sette titoli Mondiali sono stati vinti alla guida della Rossa mentre due con la Benetton. Tra il 1996 e il 2006, Schumi è sempre stato alla guida del Cavallino Rampante dimostrandosi una delle più grandi leggende in Formula 1 e ha portato a casa per la gioia dei tifosi ferraristi cinque titoli di fila dal 2000 al 2004.

Quest’anno infatti scatta il ventesimo anniversario della sua ultima vittoria di un Mondiale, quello che fu il suo settimo personale e il quinto in fila con la Ferrari. Moltissimi tifosi sui social nel corso di questo 2024 stanno infatti rivivendo i passaggi chiave di quella grande annata per lui e per tutta la scuderia di Maranello.

At the 2004 French GP, Michael Schumacher introduced some team members in the Scuderia Ferrari garage. You may recognise some of these famous faces! 👀 #F1 pic.twitter.com/qdiUrxtRAo — Paul McGinnes 🏁 (@PaulMcG92) July 8, 2024

Nelle scorse ore su X è circolato molto un video che ha ottenuto migliaia di visualizzazioni e molta approvazione nel quale Schumacher viene ripreso con un microfono mentre presenta alcuni importanti membri del box Ferrari e per tutti i tifosi che avevano seguito quelle memorabili stagioni è stato un chiaro tuffo al cuore che ha permesso di ricordare molti bei momenti.