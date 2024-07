Tragico incidente, calcio in lutto: morto ad appena 21 anni

Il mondo del calcio piange la scomparsa di un giovane e promettente difensore italiano: è morto durante la corsa in ospedale

Il 26 giugno scorso, un post apparso sul canale ufficiale del Cervia United aveva rallegrato i tifosi. La società, a seguito della fusione con il Del Duca Grama, aveva rinnovato l’ingaggio ad un giovane difensore che tante soddisfazioni aveva già regalato al suo pubblico. Si trattava di Alberto Stefano, un “corazziere”, per dirla con le parole che aveva usato il club, confermato affinché potesse continuare a dare fisicità alla difesa.

Nessuno avrebbe mai potuto immaginare che, due settimane più tardi, il reparto arretrato si sarebbe improvvisamente ritrovato orfano del difensore cervese, che era impaziente di iniziare la nuova stagione e di ripagare la fiducia che la società gli aveva accordato. Il 21enne ha perso la vita, nelle scorse ore, in un tragico incidente stradale avvenuto nella città di Cesena. Il calciatore era in sella alla sua moto Honda e, per cause ancora da accertare, si è scontrato con una Skoda alla cui guida c’era, invece, un 31enne di Gambettola.

I veicoli provenivano da due direzioni opposte e l’impatto sarebbe avvenuto all’intersezione tra via Cervese e via Targhini. Spetterà alla Polizia locale di Cesena fare luce sulla dinamica dell’incidente e sull’eventuale non rispetto della segnaletica e delle precedenze, mentre è già stato appurato che il giocatore del Cervia United era ancora vivo, nel momento in cui i soccorritori sono arrivati sul posto.

Muore durante la corsa in ospedale: Cervia sotto shock

Sarebbe spirato durante la corsa in ospedale, per via delle gravi lesioni riportate a causa di un impatto che, così pare, sarebbe stato particolarmente violento, e della conseguente caduta dalla sua moto.

La città è scossa e, con essa, anche la società che, come dicevamo, aveva deciso di rinnovare il contratto ad Alberto Stefano alla fine di giugno. Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social e i commenti in calce al triste post pubblicato dalla squadra, che ha parlato di “un dolore che non si può nemmeno spiegare”. Del difensore si è scritto che fosse un ragazzo come tanti, educato e solare, appassionatissimo di sport.

Avrebbe iniziato la preparazione il 29 luglio e, così hanno raccontato i compagni di squadra, stava seguendo una dieta ferrea per essere più in forma che mai in tempo per la nuova stagione. Non amava solo il calcio, ma anche lo sci e perfino il nuoto. Un giovane dalle mille passioni che troppo presto il destino si è portato via.