Calcio, è tempo di finali! Spagna-Inghilterra decide Euro 2024, finale di Copa América tra Argentina e Colombia

È tempo di verdetti. Nel weekend assisteremo alle finali che decreteranno l’esito dei due più importanti tornei calcistici in corso nelle ultime settimane. Stiamo parlando, ovviamente, di Euro 2024 e della Copa América 2024: vediamo nel dettaglio!

Alle ore 21 di domenica 14 luglio si giocherà Spagna-Inghilterra. L’Olympiastadion di Berlino sarà teatro della finale dell’Europeo e le aspettative sono altissime. Entrambe le squadre erano inserite nella rosa delle favorite per il trionfo finale e, seppur alle volte con qualche brivido, le attese sono state rispettate.

I ragazzi di De La Fuente cercano quella che sarebbe la quarta affermazione della loro storia: la Spagna, infatti, ha già vinto in tre occasioni l’Europeo (nel 1964, nel 2008 e nel 2012). In semifinale, le Furie Rosse hanno vinto in rimonta contro la Francia: sugli scudi il baby talento Yamal, anche se è tutto il gruppo iberico ad impressionare. La Spagna, ricordiamo, ha vinto tutte le gare finora disputate. La nazionale dei Tre Leoni, invece, ha superato l’Olanda in semifinale: decisiva la rete del 2-1 da parte di Watkins nel finale di partita.

La squadra di Southgate è alla ricerca spasmodica di quella che sarebbe la prima edizione di un Europeo portata “a casa”. Tre anni fa, l’Inghilterra è andata vicina all’obiettivo, ma ha perso la finale di Wimbledon con l’Italia. Una ipotetica vittoria inglese, stavolta, pagherebbe su Planetwin365 3,45 volte la posta; come su Unibet, mentre su Betclic è a 3,43. Una partenza inglese decisa può essere plausibile: segnaliamo il segno “2” all’intervallo, su Planetwin365 a 4,16; mentre su WilliamHill è a 4 e su Betclic 3,98. La possibilità che la gara veda concretizzarsi almeno tre reti totali non è così remota: occhio all’Over 2,5, su Planetwin365 a 2,50 come per WilliamHill, con Betclic che lo offre a 2,30.

Nella notte tra domenica e lunedì si giocherà la finale di Copa América: a sfidarsi presso l’Hard Rock Stadium dei Miami Gardens saranno Argentina e Colombia. L’Albiceleste viene dalla vittoria, abbastanza prevedibile, sul Canada in semifinale: decisive le reti di Alvarez e Messi. I Cafeteros, invece, hanno raggiunto la finale dopo aver lottato con le unghie e con i denti contro l’Uruguay in semifinale. I ragazzi di Lorenzo hanno giocato per oltre un tempo in inferiorità numerica, ma alla fine è bastata la rete di Lerma per garantire il passaggio del turno.

A partire con i favori del pronostico è l’Argentina: la vittoria della nazionale guidata da Scaloni pagherebbe 2,10 volte la posta su Planetwin365 e WilliamHill, invece su Betclic è a 2,03. La possibilità che entrambe vadano a segno, racchiusa nel “Goal”, pagherebbe su Planetwin365 2,15 volte la posta; stessa quota di Betclic, mentre su WilliamHill parliamo di 2,10 volte la posta.