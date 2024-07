Rescinde il contratto e se ne va: caos totale alla Red Bull

Le recenti dichiarazioni delineano uno scenario a dir poco sorprendente per la Red Bull, alle prese con una situazione da risolvere

L’ex campione del mondo di Formula 1, Jenson Button ha recentemente lanciato un allarme significativo riguardo alla situazione attuale di Sergio Perez alla Red Bull. E’evidente che il futuro del pilota messicano sia una questione cruciale per il team e la riflessione di Button lo conferma pienamente.

Come riporta Don Balon, Button ha espresso preoccupazioni profonde riguardo alle prestazioni altalenanti di Sergio Perez. “Non possono lasciare che tutto questo vada avanti per sempre. E se non segnasse di nuovo punti nella prossima gara?” ha detto Button, sottolineando l’urgenza della situazione. Le sue parole riflettono la crescente ansia attorno a Perez che sta vivendo una stagione nettamente al di sotto delle aspettative.

Sergio Perez è entrato a far parte della Red Bull nel 2021 e ha rapidamente dimostrato di poter competere ai massimi livelli, contribuendo in modo significativo nella battaglia contro la Mercedes. Tuttavia, la sua carriera con la squadra è stata caratterizzata da una certa discontinuità nelle prestazioni. Nonostante alcuni momenti brillanti, Perez non è riuscito a mantenere quella costanza che è essenziale in un campionato competitivo come la Formula 1.

Perez addio alla Red Bull ? Riflessioni in corso, la situazione

La stagione 2024 sta vedendo un Perez in difficoltà, con una serie di risultati deludenti che hanno sollevato dubbi sulla sua capacità di essere una seconda guida affidabile al fianco di Max Verstappen. Le aspettative alla Red Bull sono estremamente alte e ogni errore può avere conseguenze significative. La pressione su Perez è palpabile, con le parole di Button che vanno ad aggiungere ulteriore peso a una situazione già tesa.

Christian Horner, team principal della Red Bull, si trova ora in una posizione difficile. La squadra deve decidere se mantenere la fiducia in Perez o considerare alternative. La continuità di Perez con la Red Bull è in bilico e le prossime gare potrebbero essere decisive per il suo futuro. Button ha sottolineato l’importanza di avere piloti capaci di andare costantemente a punti, un requisito fondamentale per mantenere la squadra in lotta per il campionato costruttori.

“Non si tratta solo di vincere delle gare, ma di mantenere una costanza che ti permetta di essere in lotta per il titolo fino alla fine” spiega sempre Button, acclarando quanto sia cruciale avere una seconda guida solida e affidabile. La Red Bull, da sempre in grado di prendere decisioni strategiche in maniera rapida a costo di risultare drastica, potrebbe non avere molta pazienza se le prestazioni di Perez non miglioreranno subito.

Nel frattempo, nel paddock iniziano a circolare voci su possibili sostituti per Perez. Le speculazioni su chi potrebbe affiancare Verstappen nel prossimo futuro divampano in maniera inarrestabile. La pressione è ora su Perez per dimostrare il suo valore e garantire il suo posto in uno dei team più prestigiosi della Formula 1.

La situazione richiede una riflessione attenta e una valutazione strategica sia da parte del team, sia dello stesso pilota. Non è da escludere che Perez, se dovesse sentire tirare una brutta aria, possa scegliere di ‘anticipare’ la Red Bull ed essere lui a chiedere la rescissione contrattuale per accasarsi altrove. La prossima gara potrebbe essere cruciale per il futuro di Perez, e solo il tempo dirà se riuscirà a rispondere alle critiche e a riprendere il controllo della sua carriera in Formula 1.