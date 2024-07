Terremoto Ferrari, blitz di Elkann: cambia tutto

La situazione in casa Ferrari è più tesa che mai. I vertici della scuderia di Maranello sono pronti ad un nuovo pesante intervento

A inizio stagione le aspettative erano ben diverse, ma gli ultimi risultati in casa Ferrari hanno creato diversi malumori. Sia tra i tifosi, ormai stufi di assistere alle vittorie dei rivali, sia tra protagonisti e addetti ai lavori con Charles Leclerc che ha espresso a chiare lettere il suo fastidio per questa situazione.

Gli ultimi Gran Premi hanno evidenziato una grande lotta ai vertici della Formula Uno: non c’è solo la Red Bull con Mercedes e McLaren pronte a rispondere colpo su colpo e la scuderia austriaca affidatasi al solo e unico Max Verstappen. Resta indietro invece la Ferrari con Leclerc che ha accumulato 12 punti nelle ultime tre gare con il disastro di Silvestone a chiudere un trittico durissimo. In casa Rossa c’è la possibilità di un intervento dall’alto, ormai non ne possono più.

Gli aggiornamenti non hanno fatto la differenza ed, anzi, ora le cose sembrano andare anche peggio. Al termine della gara Leclerc è apparso piuttosto scoraggiato ed ha dichiarato senza problemi: “Non sto bene. Adesso è davvero troppo, sono passate diverse gare ed ormai non so più cosa dire”. In molti hanno interpretato tutto ciò come un vero e proprio attacco ai vertici Ferrari e ora sono pronti ad intervenire.

Ferrari-Leclerc, Elkann pronto ad intervenire

Nervi tesi, clima ormai pesante e in Ferrari si aspettano una reazione fin dal prossimo Gran Premio. Il sorpasso Mercedes non è stato gradito, addirittura c’è chi chiede ad Hamilton il motivo di questo passaggio in Ferrari e l’obiettivo è chiudere ogni polemica. Le dimissioni di Enrico Cardile e il rallentamento dell’affare per portare Adrian Newey a Maranello hanno alimentato una mini crisi e per questo motivo John Elkann ha deciso di intervenire in prima persona.

Il patron della rossa ha notato sicuramente le parole di Leclerc (i due godono di un grandissimo rapporto) e il malumore dei tifosi sui social non è passato inosservato. Come riporta ‘Fanpage’ addirittura si parla di un incontro a Torino – in casa Elkann – tra John e Leclerc con il pilota che avrebbe manifestato il suo pensiero al leader Ferrari. Nulla di accertato, ma rumors sempre più profondi per un momento piuttosto complicato in casa Rossa.

Secondo quanto riporta ‘Funoanalisitecnica.com’ Elkann terrà una riunione in Ferrari dove si analizzeranno gli errori e la situazione di ciò che accade in casa Maranello. Nessuno è esente, tutti verranno analizzati, compreso il team principal Frederic Vasseur, per la prima volta in discussione.