Tifosi sconvolti, video da brividi: Zanardi è passato alla storia

Alex Zanardi, rispunta un video davvero pazzesco che ha sconvolto tutti: tifosi commossi, quel momento è passato alla storia

La vita di Alex Zanardi, da anni a questa parte, è stata costellata di avvenimenti negativi. Lo ha messo davanti ad ostacoli per molti insormontabili, ma con coraggio e la sua grande passione l’ex pilota ne è sempre uscito vincitore.

Il 15 settembre 2001, però, la prima grande tragedia. Alex perse le gambe in un tragico incidente in Germania, nel Campionato Cart. L’impatto con un rivale in pista fu tremendo e i medici per salvargli la vita furono costretti ad amputargli le gambe. Un momento difficilissimo da mandar giù, soprattutto per un pilota. Ma Zanardi ci è riuscito alla grande reinventando la sua carriera, tornando un vincente anche in altri contesti.

Come quello dell’handbike, sport che lo ha subito intrigato e nel quale è stato in grado di collezionare ben 4 ori alle Paralimpiadi di Londra e Rio de Janeiro. Il buio tornò a calare il 19 giugno 2020: un impatto atroce con un camion, sulle strade di Pienza dove si stava allenando proprio in handbike. Sei mesi di coma farmacologico ed il ritorno a casa sua solo nel 2021 inoltrato. La sua salute era e rimane oggetto di pensieri e curiosità dei suoi fan.

Fan che non lo hanno mai dimenticato, che ancora oggi esaltano le sue imprese in una carriera fatta di saliscendi e momenti meravigliosi, alternata a vere e proprio tragedie che avrebbero mandato al tappeto chiunque. Ma non Alex. E poche ore fa l’ennesimo tributo ha riaperto un ricordo dolcissimo per Alex.

Zanardi show: il video è incredibile

Una giornata che Alex Zanardi non dimenticherà mai quella dell’8 settembre 1996. Siamo in California, a Laguna Seca, in occasione dell’ultimo Gran Premio dell’Indycar World Series. Quello che fu in grado di realizzare il pilota italiano è ancora oggi oggetto di incredulità: un capolavoro d’altri tempi nel quale fu protagonista di una manovra semplicemente pazzesca.

Il duello, fino all’ultimo secondo, con il padrone di casa Bryan Herta è rimasto alla storia. A meno di due secondi dalla fine l’italiano mise pressione a Herta arrivando anche a finire fuori pista ad altissima velocità. Un azzardo che poteva costare caro a Zanardi che, sprezzante del pericolo mise a segno quello che ancora oggi viene definito “Il sorpasso”. All’epoca non esistevano track limits e ciò che accadde fu assolutamente lecito. Il video, ripubblicato su ‘X’ nelle scorse ore, in tal senso parla chiaro.

During the final lap of the 1996 CART PPG Indy Car World Series at Laguna Seca, Alex Zanardi overtook Bryan Herta, in what is now known as ‘The Pass’. Track limits didn’t exist in 1996 and this pass was deemed to be perfectly acceptable. #IndyCar #Motorsport pic.twitter.com/VYsZcJDBkR — Paul McGinnes 🏁 (@PaulMcG92) July 9, 2024

All’ultimo giro, favorito anche dai doppiati, Zanardi tentò un clamoroso sorpasso sull’esterno firmando un vero e proprio capolavoro di coraggio e tecnica. Una delle manovre vincenti più spettacolari della sua carriera, probabilmente la più memorabile, quella che fece semplicemente impazzire i suoi tifosi. Zanardi conquistò la vittoria sfoderando astuzia, incoscienza ed un talento alla guida che lo ha sempre contraddistinto.

Qualcosa di irripetibile. Lo stesso Herta si definì, dopo l’amara sconfitta, spiazzato. “Non me lo aspettavo“, disse l’americano che quel circuito lo conosceva come le sue tasche. Zanardi pur ammettendo la pericolosità della sua manovra ammise: “Ne è valsa la pena“. Il resto, come si suol dire, è storia. A Laguna Seca ancora oggi il capolavoro di Zanardi viene ricordato con affetto, ammirazione e rispetto: un pilota capace di gesti di rara emozione in pista, ma bersagliato dalla sfortuna nella vita.