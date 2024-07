Wimbledon, dura risposta a Djokovic: “Sei tu che hai sbagliato”

Replica durissima nei confronti di Novak Djokovic, il fuoriclasse serbo che è stato protagonista a Wimbledon

In teoria nel torneo di Wimbledon di quest’anno sembra tutto apparecchiato per il successo finale di Novak Djokovic. Il fuoriclasse serbo, tra i tennisti più forti di tutti i tempi, andrà ancora a caccia del record di Roger Federer, che in carriera ha vinto per otto volte questo prestigioso torneo. Mentre al momento Nole è fermo a quota sette.

Un pizzico di fortuna per Djokovic nel proprio tabellone, visto che ai quarti di finale ha potuto approfittare del forfait di Alex De Minaur, così da approdare direttamente in semifinale, dove ad attenderlo c’era il nostro Lorenzo Musetti.

Ma prima del quarto di finale vinto a tavolino, Nole aveva dimostrato la sua attuale forma fisica eccellente, andando a dominare negli ottavi un avversario molto ostico e energico come Holger Rune. Tre set a zero e poco da fare per il giovane danese, nonostante l’incontro abbia avuto uno strascico polemico non da sottovalutare.

Djokovic contro i tifosi di Rune: arriva la spiegazione ufficiale

Novak Djokovic è apparso insofferente e piuttosto stizzito, non tanto dal comportamento di Rune (tennista sempre molto esuberante), quanto da quello messo in mostra dai suoi tifosi. Durante il match a Wimbledon, il serbo ha accusato gli spettatori di aver esagerato nei tentativi di distrazione e di disapprovazione nei suoi confronti.

Tanto che in conferenza stampa post-partita Nole ha risposto in maniera ironica, criticando i tanti buu a suo dire piovuto dagli spalti. “A tutti i fan di Rune volevo dire Gooooooooood night” – andando ad imitare il suono onomatopeico che avrebbe subito durante il match. Non è la prima volta che Djokovic si lamenta pubblicamente dell’atteggiamento ostile del pubblico nei suoi confronti.

Ma c’è chi ha spiegato in maniera precisa a Djokovic il motivo di tali versi e suoni. Ovvero Greg Rusedski, ex tennista canadese che non ha gradito la sparata di Nole dopo la vittoria e a ‘We Love Tennis’ ha ammesso: “Tutti pensano che il pubblico sia stato maleducato contro Djokovic, ma è solo un canto danese, quindi non c’è niente di irrispettoso nei confronti di Novak in esso. I danesi hanno creato un canto per Rune e lo ascolteremo sempre di più con l’avanzare della sua carriera”.

Basterà questa interpretazione a placare i nervi di Djokovic nei confronti degli spettatori? Intanto Nole si prepara ad affrontare le sue prossime sfide.