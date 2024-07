Dal basket al calcio: clamorosa rivoluzione, vuole il club

Dalla Spagna giunge una notizia bomba che porterebbe una stella del basket in contatto col mondo del calcio

Il mondo dello sport è composto da tantissime discipline differenti che spesso vengono visti in maniera distante tra di loro. Per gli appassionati di sport differenti un evento come quello delle Olimpiadi è infatti la giusta occasione per ammirare in poco tempo i più grandi atleti di tutte le discipline fronteggiarsi tra di loro nello stesso luogo. In tal senso, tra pochi giorni (con esattezza il prossimo 26 luglio) prenderanno il via i Giochi Olimpici a Parigi.

Due sport che saranno in rampa di lancio nelle prossime settimane a Parigi sono il calcio e basket che sono probabilmente le due discipline con più fan in tutto il globo. In queste ore in Spagna questi due sport sono “venuti a contatto” grazie ad una mossa un po’ a sorpresa di una grande leggenda della pallacanestro iberica. Questo suo gesto non è passato inosservato e si è discusso molto sui media e in rete.

L’ex cestista Marc Gasol presente nel gruppo di opposizione a Laporta per il Barcellona

Come riportato dal portale spagnolo ‘ElGolDigital’, a Barcellona in questi giorni non si respira un’aria di serenità dal punto di vista sportivo. Da ormai diversi anni siamo a conoscenza della crisi economica che sta travolgendo una società sportiva incredibilmente importante e nota in tutto il pianeta come quella del Barcellona. La compagine blaugrana è una polisportiva e al suo interno racchiude parecchie divisioni come il basket e quella più conosciuta a tutti che è quella del calcio.

Ultimamente però è nato un gruppo di opposizione al presidente Joan Laporta e tra i membri più in vista della fazione ci sono anche Jordi Roura, Juanjo Brau e Marc Gasol. Quest’ultimo è senza dubbio un nome famigliare agli appassionati di basket visto che è una leggenda della pallacanestro spagnola avendo vinto due mondiali nel 2006 e nel 2019 e anche un anello NBA con la maglia dei Toronto Raptors, il suo culmine di una fantastica carriera.

Gasol sembra quindi intenzionato a votare la sfiducia all’attuale presidente blaugrana Laporta. Magari nelle intenzioni dell’ex cestista proprio del Barcellona c’è anche quella di entrare in futuro nei vertici della società ed ottenere un ruolo di spicco per una delle divisioni tipo quella calcistica o quella cestistica.