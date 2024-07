Gresini show: ecco l’erede di Marquez

Tutto fatto in casa Gresini Racing per l’erede di Marc Marquez, dopo che lo spagnolo è stato scelto come nuovo pilota Ducati Lenovo

Strapotere Pecco Bagnaia negli ultimi due gran premi corsi in MotoGP. Le vittorie del campione in carica della classe regina, che corre su Ducati Lenovo, hanno ribaltato di fatto la testa della classifica, dando la possibilità al talento torinese di occupare finalmente il primo posto del ranking piloti stagionale, scavalcando così il rivale Jorge Martin.

Dopo il GP di Germania dello scorso weekend, il motomondiale si fermerà per circa un mese, tornando a far parlare di sé a inizio agosto quando si correrà in Gran Bretagna. In questo lasso di tempo si tornerà dunque a parlare delle strategie future dei vari team e soprattutto del tanto chiacchierato mercato piloti.

Ancora oggi fa discutere la scelta di Ducati di promuovere Marc Marquez. L’esperto pilota spagnolo è stato designato come prossimo compagno di scuderia di Bagnaia, battendo la concorrenza di Martin e ottenendo una sorprendente promozione. Tutta farina del sacco di Gigi Dall’Igna, che ha voluto fortemente il catalano come pilota di punta per il 2025.

Marquez promosso in Ducati, il giovanissimo lo sostituirà in Gresini

La capacità di Marquez è stata finora quella di ottenere buonissimi risultati e piazzamenti correndo con il Gresini Racing, ovvero il team satellite di Ducati che utilizza però le moto dello scorso anno, le Desmosedici 2023. Nonostante questa particolarità, Marquez ha dimostrato di essere ancora forte e competitivo, come dimostrano i 166 punti finora conquistati ed il terzo posto nella classifica piloti di MotoGP.

Marquez dunque sarà promosso nel team principale, mentre il Gresini sta già finalizzando l’arrivo del suo sostituto. La scelta sembra essere ormai fatta e definitiva: la scuderia dedicata al compianto ex pilota e dirigente italiano punterà forte su un talento giovane di cui si parla molto bene. Fermin Aldeguer, che si sta ben mettendo in mostra in Moto2, in sella alla SpeedUp.

Secondo ‘ElNacional.cat’, è tutto fatto per il passaggio di Aldeguer nel team satellite, proprio al posto di Marc Marquez che rappresenta una sorta di idolo per il talento nato nel 2005. A soli 19 anni può dunque debuttare nella classe regina, con l’intenzione di non far rimpiangere Marquez all’interno del Gresini Racing, mentre farà coppia col fratello di quest’ultimo, Alex.

Nativo di Murcia, Aldeguer ha subito dimostrato nelle classi minori di essere un talento assoluto, coccolato dalla Boscoscuro SpeedUp ma ora pronto al salto di qualità. Il 2025 può essere l’anno giusto per esplodere.