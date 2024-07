Tennis, Sinner e Alcaraz fanno pari alle Olimpiadi

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sfideranno per la medaglia d’oro ai prossimi Giochi Olimpici. Lo scenario è già ben delineato

Sinner e Alcaraz sono, con molta probabilità, i due tennisti che infiammeranno questo sport nel prossimo decennio. La loro rivalità è già molto forte ed è destinata a crescere in futuro con i due che, verosimilmente, battaglieranno per la conquista dei tornei più importanti. Ne abbiamo già visti di grandi match tra i due ma, in futuro, ce ne saranno sicuramente altri, considerando anche l’età di questi due giovanissimi campioni.

Jannik Sinner è nato nel 2001, mentre Alcaraz ha soltanto due anni in meno ed è del 2003. Questo vuol dire che Sinner e Alcaraz sono destinati ad essere rivali almeno nel prossimo decennio, ponendosi già come i due tennisti più forti della loro generazione.

Dopo aver giocato contro diverse volte negli ultimi anni, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz potrebbero incrociarsi anche ai prossimi Giochi Olimpici di Parigi. I tornei olimpici si disputeranno al Roland Garros e sia l’azzurro che lo spagnolo saranno in campo anche nel doppio in coppia con Musetti e Rafa Nadal.

Sinner contro Alcaraz anche a Parigi: le quote dei bookmakers

Carlos Alcaraz ha battuto Jannik Sinner nell’ultima semifinale del Roland Garros. Lo spagnolo l’ha spuntata dopo cinque set piuttosto combattuti e poi ha vinto il trofeo, battendo in finale Alexander Zverev. Ora, a due mesi di distanza non è da escludere un nuovo confronto tra i due alle Olimpiadi.

Ovviamente Alcaraz e Sinner sono i principali favoriti per la conquista della medaglia d’oro nel torneo di singolare. Non a caso, le agenzie di scommesse li mettono sullo stesso livello anche se bisogna fare molta attenzione a Novak Djokovic, a caccia del suo primo oro olimpico in carriera, l’unico trofeo che gli manca fino ad oggi.

Il numero uno del ranking Atp è quotato vincitore a 3 su Goldbet e Better, la stessa proposta che ha Carlos Alcaraz. Leggermente staccato Djokovic, quotato a 4,50. Il tennista serbo non è mai riuscito ad andare oltre la medaglia di bronzo, conquistata a Pechino nel 2008. Da quel momento, i Giochi Olimpici sono diventati una vera e propria maledizione per lui, sconfitto a Tokyo in semifinale da Zverev e nella finale per il bronzo da Carreno Busta

Attenzione anche ai possibili outsider, tra cui spicca Zverev, campione olimpico in carica e finalista al Roland Garros. Il tennista tedesco è quotato a 8 dalle agenzie citate, quindi è leggermente staccato rispetto agli altri tre colleghi. A Parigi vedremo anche Rafa Nadal, quotato a 11, una proposta non proprio elevatissima per il 12 volte campione del Roland Garros.