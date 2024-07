Colpo Sainz in Formula 1, futuro ribaltato: può succedere quello che teme la Ferrari

Colpo di scena in vista per il futuro di Carlos Sainz in Formula 1? Le ultime indiscrezioni non lasciano dubbi. E la Ferrari…

Quello relativo al futuro di Carlos Sainz è un tema che continua a tenere banco in maniera prepotente tra appassionati ed addetti ai lavori della Formula 1. Come noto, il pilota spagnolo lascerà la Ferrari al termine della stagione per far spazio al sette volte iridato Lewis Hamilton. Tuttavia, quando ormai siamo alla metà del campionato, non ha ancora deciso in quale squadra proseguirà la sua carriera.

Per la verità, il pilota madrileno ha svariate offerte sul tavolo. In primis quelle di Williams, Audi ed Alpine, team che hanno formulato una proposta e sono in attesa di una risposta. Risposta che, però, potrebbe anche non arrivare. Perché secondo le indiscrezioni delle ultime ore, sarebbe tornata in auge un’altra pista che nei mesi scorsi era stata caldissima per poi raffreddarsi improvvisamente. Ci riferiamo a quella che porterebbe Sainz alla Mercedes.

Stando a testate autorevoli, la Mercedes sarebbe tornata alla carica per Sainz dal momento in cui ha capito di non poter strappare Max Verstappen alla Red Bull. Una mezza conferma in tal senso è giunta dal team principal Toto Wolff, il quale ha riaperto la porta al numero 55 in un’intervista rilasciata durante il weekend a Silverstone, raffreddando un pò l’ipotesi di puntare subito su Kimi Antonelli

Quale futuro per Sainz? Prende quota l’ipotesi Mercedes. E Ralf Schumacher…

L’ipotesi Sainz-Mercedes, peraltro, è caldeggiata anche da alcuni addetti ai lavori che nel paddock di Formula 1 hanno modo di captare numerose informazioni. Tra questi c’è Ralf Schumacher, ex pilota ed attuale commentatore per Sky Sport Germania.

“Vedo Sainz come l’opzione più probabile per essere il compagno di squadra di George Russell alla Mercedese nel 2025“, ha affermato Ralf ai microfoni della nota emittente televisiva. “Tutti pensavano che sarebbe andato alla Williams, ma non sembra più essere così. La porta è ora aperta per lui all’Alpine, ma vede ancora una possibilità alla Mercedes, perché Toto Wolff ha indicato che la situazione è cambiata di nuovo”, ha poi sottolineato.

Insomma, ad oggi, la Mercedes è tornata prepotentemente in corsa per Sainz. Qualora la trattativa dovesse concretizzarsi, il trasferimento di Carlos a Brackley non sarebbe di certo una buona notizia per la Ferrari che, dal prossimo anno, si troverebbe lo spagnolo – in crescita costante da due anni a questa parte – in una squadra rivale in lotta per le posizioni di vertice. Staremo a vedere.