Copa America, Messi sfida James Rodriguez nell’ultimo atto

In un Hard Rock Stadium tutto esaurito Argentina e Colombia sono pronte a giocarsi l’ultimo atto della Copa America 2024 in quello che è il remake della semifinale della scorsa edizione dove fù decisivo il solito Dibu Martinez ai calci di rigore. Decisivo è stato fin ora James Rodriguez per i Cafeteros con Scaloni che in conferenza stampa ne parla così.

Copa America, parola ai ct

Il ct dell’Argentina, Scaloni ha parlato così di James Rodriguez: “James? Nestor Lorenzo ha trovato un’equilibrio della squadra intorno a lui, e per il calcio è molto bello perché è un grande giocatore. Ma noi, in Nazionale, non ci concentriamo mai su un giocatore, ma su una squadra, perché alla fine la Colombia è una buona squadra e il nostro modo di difendere sarà sempre di squadra, a zona e conoscendo le difficoltà che questo comporta. Ma cercheremo come squadra di fermarli e di controllare la partita, questa è l’idea”. Dall’altra parte è stato fin quì il collettivo a trascinare la Scaloneta con Messi che ha timbrato solo in semifinale. Una Scaloneta ritenuta più pronta da Nestor Lorenzo: “ L’Argentina è pericolosa quando non ha la palla, è pericolosa dai calci d’angolo. Anche noi abbiamo qualcosa di simile. Entrambe le squadre sono abbastanza simili, ma l’Argentina è più avanti nel suo processo e ha già ottenuto molto, ma noi abbiamo fame. Diverse volte siamo andati in svantaggio e ci siamo dovuti reinventare, e la squadra ha reagito. Quindi siamo in un momento molto positivo. Credo che la squadra abbia ancora margini di miglioramento e spero che contro l’Argentina faremo una grande prestazione e faremo un passo avanti anche in questo senso“.

Argentina e Colombia sono quindi pronte a regalarci spettacolo con la Scaloneta che va per la decimosesta e i Cafeteros per la segunda….

Argentina-Colombia, le probabili formazioni

Argentina (4-3-3): Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez, Ángel Di María. CT: Lionel Scaloni.

Colombia (4-2-3-1): Camilo Vargas; Santiago Arias, Davinson Sánchez, Carlos Cuesta, Johan Mojica; Matheus Uribe o Richard Ríos, Jefferson Lerma; Jhon Arias, James Rodríguez, Luís Díaz; Jhon Córdoba. CT: Néstor Lorenzo.

La finale di Copa America la potrete seguire in diretta su Sportitalia, canale 60 DTT.