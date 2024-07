Ferrari gelata, non c’è niente da fare: futuro stravolto

Ferrari rimane a bocca aperta per la possibile decisione che può cambiare totalmente i piani della Scuderia

Si può dire tutto tranne che l’ultimo periodo della Ferrari sia stato coerente con le aspettative dei tifosi. Dal Gran Premio di Monaco (vinto da Charles Leclerc) in poi, il rendimento della Rossa ha assunto un andamento preoccupante, al punto che la Ferrari è, di fatto, diventata la quarta scuderia del Mondiale.

Altri team hanno dimostrato di essere più pronte della Ferrari sul piano tecnico ma non solo. In primis, la McLaren di Norris e Piastri che negli scorsi GP ha insidiato e non poco la Red Bull, riuscendo tuttavia ad ottenere risultati che avrebbero potuto essere migliori, viste le potenzialità mostrate dalla monoposto. Nelle ultime settimane, poi prepotente è stata la crescita della Mercedes che ha vinto due GP di fila con Russell in Austria e Hamilton a Silverstone.

Insomma, il periodo della Ferrari non è certo dei migliore e, nelle ultime ore, è arrivata un’altra notizia destinata a creare ulteriore scompiglio a Maranello. Riguarda un possibile obiettivo di mercato del team che potrebbe scegliere una rivale.

Ferrari, l’obiettivo si allontana sempre più: le ultime

Dallo scorso 1 maggio, giorno in cui è terminato ufficialmente il rapporto di lunga data tra Red Bull e Adrian Newey, si sono rincorse le voci che vedevano il pluripremiato progettista britannico vicino alla Ferrari. Le premesse in tal senso c’erano ed erano tutte molto solide, tanto che lo stesso Frédéric Vasseur aveva avuto più contatti con Newey e persino – si è scritto – un colloquio faccia a faccia per discutere dell’eventuale contratto.

Pian piano però la situazione è cambiata del tutto che Newey ha pensato bene di guardarsi attorno e dare una possibilità ad altre scuderie che erano interessate alle sue prestazioni.

Dopo la Ferrari, a muoversi sul serio nei confronti dell’oramai ex progettista Red Bull è stata Aston Martin, della quale Newey avrebbe visitato la sede. La stessa cosa sarebbe avvenuta anche con la Mercedes e la McLaren, indizi ulteriori di come l’ingegnere britannico stia valutando più opzioni possibili.

Che la situazione per la Ferrari si sia complicata e non poco, lo conferma l’autorevole portale Motorsport.com stando al quale Newey preferirebbe rimanere a lavorare in Inghilterra. Per questo motivo, la sua scelta si sarebbe ridotta a due opzioni ovvero la Aston Martin (che sarà motorizzata Honda dal 2026) o la McLaren, una delle tre scuderie con cui l’ingegnere ha collaborato in passato oltre alla Red Bull o alla Williams. Non resta, dunque, che attendere la sua decisione con la Ferrari che ormai sembra staccata dalle rivali.