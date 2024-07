Incredibile Schumacher: salta fuori un video pazzesco

Un video che riguarda Michael Schumacher è venuto a galla: i tifosi dell’ex pilota della Ferrari sono rimasti a bocca aperta

Sono stati anni memorabili quelli che i tifosi della Ferrari hanno potuto vivere grazie alle prodezze in pista di Michael Schumacher. Il tedesco a Maranello festeggiò il suo personalissimo settimo titolo mondiale nel 2004, il quinto alla guida della ‘Rossa’ prima di ritirarsi due anni dopo.

Da allora si è chiusa un’epoca d’oro per i tifosi del Cavallino Rampante che solo con Raikkonen nel 2007 riuscirono a festeggiare per l’ultima volta un mondiale. Ed è per questo che in Ferrari l’attesa è enorme per l’arrivo di Hamilton, l’unico ad essere riuscito ad eguagliare Schumi in quanto a mondiali vinti. Il ricordo del tedesco vive ogni giorno nell’amore dei suoi fan che, nonostante l’incidente di Meribel di oltre undici anni fa, non hanno mai smesso di trasmettergli solidarietà e vicinanza. Michael è cambiato, la sua vita è stata stravolta così come quella della sua famiglia che continua a stargli vicino.

Negli ultimi tempi Corinna ha dovuto fare i conti con un ricatto in piena regola che, per fortuna, si è concluso con l’arresto dei malviventi che richiedevano ben 15 milioni di euro per non diffondere sul dark web scatti, video e cartelle cliniche rubate da una guardia di sicurezza che per cinque anni ha lavorato al fianco della famiglia Schumacher. Un qualcosa di incredibilmente squallido, lucrare sulla salute di un uomo.

Ad ogni modo nelle scorse ore è spuntato un video che è tornato a spiazzare i fan dell’ex pilota della Ferrari. Un momento unico, semplicemente irripetibile che è rimasto negli annali della Formula 1. Schumi lo ha fatto davvero: e ancora oggi tutto sembra davvero incredibile.

Video incredibile: Schumacher l’ha fatto davvero

Sono passati ben 26 anni da quel 12 luglio 1998 quando Michael Schumacher fu protagonista di una vittoria – l’ennesima della sua straordinaria carriera – in occasione del GP di Silverstone in Gran Bretagna. Un successo unico, che rimarrà nella storia: semplicemente irripetibile per come è arrivato.

Michael dopo le qualifiche partiva dalla seconda piazzola ma in gara chiuse davanti ad Hakkinen e al compagno in Ferrari, l’irlandese Eddie Irvine. L’ingresso ai box del finlandese diede modo al tedesco di spingere sull’acceleratore e guadagnare distanza dopo aver fornito dei tempi semplicemente pazzeschi. Una serie di giri veloci nei quali, però, fu protagonista di un sorpasso in regime di bandiera gialla: per Michael arrivò uno stop&go di 10 secondi. La comunicazione della penalità, però, arrivò ad appena tre giri dalla fine: da qui la strategia folle ma brillante di Ross Brawn che, con tre giri a disposizione, richiamò Michael solo nel giro finale.

On This Day in 1998 at Silverstone GP in a incredible race Michael win in a pit lane

Only driver in history to do this.#KeepFightingMichael pic.twitter.com/f8rv6BiXOy — Michael Schumacher (@_MSchumacher) July 12, 2024

Il futuro sette volte campione del mondo chiuse ai box la gara, tagliando il traguardo dalla pit lane. In molti credevano che alla fine avesse vinto Hakkinen, che era dietro Schumi di 23′ secondi: nulla da fare, la bandiera a scacchi sorrise al ferrarista che lasciò tutti di stucco. Un mossa astuta che non fu più ripetibile, però: dal GP successivo la manovra che fu comunque definita lecita in quel particolare momento, fu ‘bandita’. E nonostante i reclami della McLaren alla FIA, quel giorno per Michael e la Ferrari fu un trionfo totale.