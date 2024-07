Verstappen, rivelazione shock: “Problemi di vista”

Incredibile in Formula 1, Max Verstappen si lascia andare a una rivelazione davvero clamorosa: problemi di vista per l’olandese

Nel bel mezzo della stagione 2024, dai contorni al momento trionfali, proprio come le ultime, Max Verstappen si è lasciato andare a una confessione clamorosa. Il fuoriclasse olandese della Red Bull ha svelato un problema che aveva fino a questo momento tenuto nascosto a milioni di fan: un grattacapo riguardante la sua vista.

Non che stia correndo con gli occhiali o le lenti a contatto. In questo momento il pilota olandese è in ottime condizioni fisiche, come dimostrato dai risultati che sta ottenendo in questo Mondiale 2024 ancora una volta dominato, anche se con qualche piccolo passo falso in più rispetto alla scorsa stagione.

Il vero problema alla vista, però, risale a tre anni fa, a quello storico e indimenticabile Mondiale 2021 concluso con il sorpasso di Verstappen a Hamilton ad Abu Dhabi all’ultimo giro, un sorpasso controverso che garantì all’olandese il suo primo titolo iridato. Stavolta a far discutere non è però il GP che pose fine al campionato probabilmente più emozionante degli ultimi vent’anni, quanto ciò che accadde dopo l’incidente di Silverstone che ebbe per protagonista Verstappen. Un incidente che comportò non pochi problemi per Max, come confessato dallo stesso protagonista in questi giorni.

Verstappen torna sul Mondiale 2021: la confessione dell’olandese lascia tutti a bocca aperta

Certe esperienze non si dimenticano facilmente. Schiantarsi a 300 chilometri all’ora lascia un segno indelebile nella propria mente. Lo sa bene Verstappen, che nel GP di Gran Bretagna del 2021 visse un vero e proprio incubo, e rischiò probabilmente anche qualcosa di più di un semplice Mondiale. Dall’incidente di Silverstone il pilota olandese riuscì infatti a uscire illeso, ma non in perfette condizioni. Da quel momento in avanti dovette infatti fare i conti con un fastidioso problema alla vista.

Lo ha svelato lo stesso pilota olandese in un’intervista riportata da ‘Fanpage.it’: “Dopo quell’incidente ho avuto problemi di vista, soprattutto sui tracciati sconnessi o con molti cartelloni pubblicitari ai lati della strada“. Durante alcuni Gran Premi, Max dovette fare i conti con una visibilità davvero scadente, come a Austin, tre mesi dopo l’impatto tremendo di Silverstone.

“In quel Gran Premio in particolare non lottai solo con Hamilton. Dovetti fare i conti con la vista appannata, le immagini erano sfocate“, ha rivelato il tre volte campione del mondo, rivelando per la prima volta un dettaglio che era rimasto fino a questo momento nascosto a tutti, anche ai suoi fan più sfegatati.

Riuscire a portare al termine quella stagione, e in quel modo, fu una vera impresa tanto è vero che in alcuni momenti ha pensato di fermare la macchina, “mi sembrava di guidare un motoscafo a 300 chilometri all’ora. Sono riuscito ad andare avanti solo concentrandomi sulla respirazione”. Una prova di coraggio e di resilienza straordinaria che gli servì per portare a casa il successo nel GP americano, ottenendo quella manciata di punti rivelatasi poi fondamentale per andare a conquistare il suo primo, indimenticabile, titolo.