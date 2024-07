Copa America, il tabellone completo: l’Argentina è Bi-Campion, 16esimo titolo

L’Argentina vince ancora la Copa America e bissa il successo del 2021 contro il Brasile: battuta la Colombia per 1-0 grazie alla rete di Lautaro Martinez nei tempi supplementari.

Nella finale per il terzo posto Canada e Uruguay non si sono risparmiati con la formazione di Marcelo Bielsa che ha superato The Canucks soltanto dopo i calci di rigore

La classifica finale dei 4 Gironi e i risultati

Gruppo A

Argentina (DR 5:0) 9 punti

Canada (DR 1:2) 4 punti

Cile (DR 0:1) 2 punti

Perù (DR 0:3) 1 punto

1^ giornata: Argentina-Canada 2-0

1^ giornata: Perù-Cile 0-0

2^ giornata: Perù-Canada 0-1

2^ giornata: Cile- Argentina 0-1

3^ giornata: Canada-Cile 0-0

3^ giornata: Argentina-Perù 2-0

Gruppo B

Venezuela (DR 6:1) 9 punti

Ecuador (DR 4:3) 4 punti

Messico (DR 1:1) 4 punti

Giamaica (DR 1:7) 0 punti

1^ giornata: Ecuador-Venezuela 1-2

1^ giornata: Messico-Giamaica 1-0

2^ giornata: Ecuador-Giamaica 3-1

2^ giornata: Venezuela-Messico 1-0

3^ giornata: Giamaica-Venezuela 0-3

3^ giornata: Messico-Ecuador 0-0

Gruppo C

Uruguay (DR 9:1) 9 punti

Panama (DR 6:5) 6 punti

USA (DR 3:3) 3 punti

Bolivia (DR 1:10) 0 punti

1^ giornata: USA-Bolivia 2-0

1^ giornata: Uruguay-Panama 3-1

2^ giornata: Panama-USA 2-1

2^ giornata: Uruguay-Bolivia 5-0

3^ giornata: Bolivia-Panama 1-3

3^ giornata: Usa-Uruguay 0-1

Gruppo D

Colombia (DR 6:2) 7 punti

Brasile (DR 5:2) 5 punti

Costa Rica (DR 2:4) 4 punti

Paraguay (DR 1:8) 0 punti

1^ giornata: Colombia-Paraguay 2-1

1^ giornata: Brasile-Costa Rica 0-0

2^ giornata: Colombia-Costa Rica 3-0

2^ giornata: Paraguay-Brasile 1-4

3^ giornata: Brasile-Colombia 1-1

3^ giornata: Costa Rica-Paraguay 2-1

N.B. In grassetto le squadre qualificate ai quarti di finale

I quarti di finale della Copa America 2024

(Quarto di finale 1) ARGENTINA-ECUADOR 1-1 (4-2 d.c.r.), il 5 luglio alle 3.00

(Quarto di finale 2) VENEZUELA-CANADA 1-1 (3-4 d.c.r.), il 6 luglio alle 3.00

(Quarto di finale 4) COLOMBIA-PANAMA 5-0, il 7 luglio alle 00.00

(Quarto di finale 3) URUGUAY-BRASILE 0-0 (4-2 d.c.r.) il 7 luglio alle 3.00

N.B. In grassetto le squadre qualificate alle semifinali

Le semifinali della Copa America 2024

(Semifinale 1) ARGENTINA-CANADA 2-0, il 10 luglio alle 2.00

(Semifinale 2) URUGUAY-COLOMBIA 0-1, l’11 luglio alle 2.00

N.B. In grassetto le squadre qualificate per la finale

La finale 3°-4° posto della Copa America

CANADA-URUGUAY 2-2 (3-4 d.c.r.), il 14 luglio alle 2.00

La finale della Copa America

ARGENTINA-COLOMBIA 1-0 d.t.s., il 15 luglio alle 2.00

L’ARGENTINA E’ BICAMPION: (1921, 1925, 1927, 1929, 1937, 1941, 1945, 1946, 1947, 1955, 1957, 1959, 1991, 1993, 2021, 2024)