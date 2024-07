Coppia con Hamilton: l’annuncio scuote la Formula 1

Lewis Hamilton approderà in Ferrari dalla prossima stagione. Con lui potrebbe esserci un importante arrivo

Nell’ultimo Gran Premio di Formula Uno Lewis Hamilton è tornato finalmente a vincere e lo ha fatto nella sua Silverstone, nel weekend di casa. Grande entusiasmo in casa Mercedes e il pilota britannico non vede l’ora di tornare in pista e raggiungere nuovi traguardi.

La vittoria del Mondiale è ormai impossibile, ma la scuderia di Brackley è in netta ripresa e la coppia Russell-Hamilton potrà togliersi ancora grosse soddisfazioni. Due vittorie per il duo negli ultimi due Gran Premi con Lewis che potrà quindi finire la sua avventura con la Mercedes nel migliore dei modi o comunque non nell’anonimato come invece pensavano in tanti all’inizio della stagione. Va ricordato che a fine anno ‘Sir Lewis’ saluterà e approderà in casa Ferrari.

Paradossalmente la rossa e la Mercedes vedono una situazione ribaltata rispetto a inizio stagione e addirittura c’è qualcuno che ha stuzzicato Hamilton riguardo la sua scelta di andare in Ferrari. Negli ultimi giorni la Rossa ha visto anche le dimissioni ufficiali di Enrico Cardile e la scuderia potrebbe vivere una rivoluzione. Un annuncio però fa sorridere i tifosi.

Svolta in casa Ferrari, può arrivare con Hamilton

In casa Ferrari tutti i tifosi e la scuderia stessa attendono novità riguardo il futuro del progettista Adrian Newey. Quest’ultimo ha annunciato l’addio alla Red Bull ed è diventato oggetto di varie voci di mercato. Ferrari, McLaren o Aston Martin ed anche addirittura qualche rumors sulla Mercedes: tra queste 4 scuderie ci sarà probabilmente quella futura di Newey, con la rossa che sembrava vicina ma negli ultimi giorni c’è stato un rallentamento della trattativa.

Ai microfoni del ‘Sunday Times’ Newey ha parlato del suo futuro ed ha aperto all’ipotesi Ferrari, o meglio all’ipotesi Hamilton. Come riporta il quotidiano il noto progettista ha rivelato: “Ci sono alcuni piloti – penso a Fernando Alonso e Lewis Hamilton – con il quale mi sarebbe piaciuto lavorare, ma finora non c’è stato il momento per riunirci”. Da notare il finora e il fatto che al momento Aston Martin e Ferrari (scuderie di Alonso ed Hamilton) siano in pole per aggiudicarsi Newey.

La mente dietro ai successi Red Bull ha proseguito chiarendo: “Non so cosa mi riservi il futuro, ma questa estate finalmente non andrò in giro per i Gran Premi ma sarò con la mia famiglia”. L’ingegnere ha sottolineato che il motorsport è nel suo sangue, ma ha affermato che desidera prendersi un po’ di tempo per sè e nelle prossime settimane magari conosceremo meglio il suo destino.