Fiorentina, il mercato entra nel vivo

Chiusi i colpi Kean e Valentini con l’ex Juventus già in ritiro e il difensore del Boca che a meno di sorprese si aggregherà ai gigliati da gennaio, in casa Fiorentina si continua a lavorare al mercato in entrata. In attacco la situazione è al momento bloccata.

Fiorentina, situazione attacco ma non solo

Come confermato dal dg Ferrari infatti, prima di inserire una nuova punta la Fiorentina deve prima cedere con Nzola e Ikoné primi nomi sulla lista con entrambi che nei primi giorni di ritiro hanno lavorato sempre a parte. Attenzione poi alla posizione di Kouamé. L’ivoriano è rimasto ma in caso di offerta potrebbe lasciare Firenze. Come lui anche Milenkovic. Il centrale serbo è il giocatore più pagato della rosa con un contratto da 3.3 milioni annui. Sul difensore c’è l’interessamento del Nottingham Forest con il club inglese che ha alzato l’offerta a 12 milioni più 2-3 di bonus. Soldi che oltre che su un altro difensore potrebbero essere reinvestiti poi a centrocampo, reparto che verrà rivoluzionato dopo gli addii di 5 elementi. Il nome che piace è quello di Richard Rios. Il centrocampista classe 2000’ del Palmeiras ha impressionato in Copa America con la maglia della Colombia e piace alla dirigenza viola. Il prezzo è di 30 milioni una cifra sicuramente non semplice da raggiungere con il giocatore che piace anche alla Roma. Fiorentina quindi sempre più attiva sul calciomercato e pronta ad investire per mettere al più presto a disposizione di Palladino una rosa adatta per 3 competizioni…..