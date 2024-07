Esclusiva SI Fiorentina: Milenkovic-Nottingham Forest, svolta vicina. Le cifre

Secondo quanto riportato in esclusiva dal nostro Alfredo Pedullà è vicina la svolta tra Fiorentina e Nottingham Forest per il trasferimento di Milenkovic in Premier League. Ecco la news: “Nikola Milenkovic viaggia a grandi passi verso il Nottingham Forest. Dopo la prima offerta di 8-9 milioni, il club inglese ha migliorato l’offerta negli ultimissimi minuti: circa 12 milioni di base fissa più 2-3 di bonus. Il Nottingham nelle scorse settimane aveva sondato altri difensori, ma poi sta virando decisamente sullo specialista serbo in uscita dalla Fiorentina e che attualmente ha un ingaggio di 7 milioni lordi“.