Lazio, per Greenwood Lotito chiede uno sforzo ai tifosi

Greenwood? Se i tifosi lo vogliono, mettano loro i soldi. Così Claudio Lotito, uscendo dal consiglio federale della Figc in via Allegri. Il presidente della Lazio è stato chiaro. La rosa è già stata in gran parte rinforzata, 4 i nuovi elementi spendendo più della Juventus.

Lazio, il mercato biancoceleste

Il grande nome? Guardate Immobile l’anno scorso. La macchina deve andare, non fermarsi per strada. Immobile che ha lasciato i biancocelesti per scelta personale, l’ex capitano come Milinkovic-Savic e Luis Alberto prima di luì ha considerato il suo ciclo in biancoceleste terminato. Una Lazio che ha trovato secondo il suo presidente un grande allenatore come Marco Baroni. Lazio che può già contare su 4 nuovi colpi. Loum Tchaouna, esterno polivalente che ha impressionato nella scorsa stagione con la maglia della Salernitana dove è stato uno dei pochi a salvarsi. Tijani Noslin arrivato dal Verona dove ha contribuito alla super salvezza scagliera proprio con Baroni in panchina. Dele-Bashiru dall’Hatayaspor e Nuno Tavares ultimo arrivato dall’Arsenal. Per una Lazio che dopo una stagione deludente vuole ora immediatamente rilanciarsi.