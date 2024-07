ME WSOP 2024, IL FINAL TABLE È SERVITO! A CAPOTAVOLA C’È GRIFF MA OCCHIO A “LENA900”!

Oggi il torneo si prende un giorno di pausa, per consentire ai finalisti di recuperare un po’ di energie. Il rush finale inizia domani 16 luglio e si concluderà il 17 con gli ultimi 3 giocatori (o 4, dipende dall’andamento della giornata precedente) ancora in lizza per la vittoria.

Al momento conosciamo i nomi dei 9 che sono approdati al final table, dopo aver superato le insidie dei Day7 e 8.

Avevamo lasciato il racconto del ME WSOP 2024 al termine del Day 6. La giornata successiva ha ridotto il field da 59 a 18 giocatori presenti nella pokeroom dell’Horseshoe Event Center di Las Vegas e capitanati da Malo Latinois.

Non sappiamo molto di questo giocatore. Il sito delle WSOP ora lo indica come statunitense, ma Latinois è quasi certamente francese: per il cognome e per i dati che compaiono su Thehendonmob.com, relativi alla residenza parigina e ai 14 in the money realizzati quasi tutti in Europa tra Francia, Spagna e Slovacchia. Le uniche eccezioni sono due risultati ottenuti a Marrakech (Marocco).

Difficile dire invece se si tratti di un amateur o di un regular, perché i suoi in the money non sono molti, ma il francese li ha realizzati tra il 2022 e il 2024 dimostrando una buona continuità. Una cosa è certa: già al termine del Day7, Latinois si è garantito un incasso 3,5 volte superiore a quanto ottenuto nei 14 itm precedenti. Il suo best prima delle WSOP risale al 2023, quando ha chiuso 16° nel ME EPT di Parigi per un premio di poco inferiore ai 50.000 euro.

