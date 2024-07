Noleggio a lungo termine, perché conviene: tutti i vantaggi

Negli ultimi anni, il mondo è cambiato e sono arrivate tantissime novità che hanno semplificato e non poco la vita. Una persona, attraverso la tecnologia, può fare praticamente di tutto: l’esempio più facile è rappresentato dai nostri smartphone che hanno un impatto molto importante per ogni singola attività quotidiana. Per gli spostamenti, invece, sono arrivate vetture sempre più tecnologiche ed impressionanti sotto tanti punti di vista. Acquistare un’auto non è sicuramente un qualcosa di facile: bisogna analizzare tantissimi aspetti e occorre conoscere perfettamente i propri gusti per non commettere errori e per non rischiare di restare delusi. C’è però una cosa che può aiutare e non poco sia i privati che le imprese: parliamo del noleggio a lungo termine. Ma cos’è nel dettaglio un NLT? La risposta è molto semplice: si tratta di una particolare tipologia di locazione che prevede l’utilizzo di mezzi di trasporto sia per le imprese che per i privati. La formula è proprio l’alternativa all’acquisto e presenta una serie di vantaggi davvero incredibili.

Per prima cosa, attraverso un noleggio a lungo termine il cliente si impegna solitamente per un periodo tra i 24 e i 60 mesi: per questo motivo, è possibile cambiare continuamente auto senza avere troppi problemi. L’individuo, poi, non ha assolutamente problemi: rispetto all’acquisto, dopo un tot di anni non deve cimentarsi nelle innumerevoli insidie presenti nel mercato dell’usato, cercando di vendere la propria automobile con fatica. Con il Noleggio a lungo termine, basterà quindi rivolgersi alla propria società, restituire il veicolo e stringere un nuovo contratto per guidare un’altra automobile. Per il cliente che decide di affidarsi ad un noleggio di un’auto a lungo termine non ci sono poi tutti i fastidiosi costi di gestione (o gli oneri d’acquisto, diventati assai spinosi). Sul portale noleggiolungotermine.it, è possibile individuare l’auto dei propri sogni con estrema facilità, valutare i vari costi previsti nel contratto, scegliere il posto in cui ritirare la vettura e parlare direttamente con un’agenzia per capire al meglio i dettagli dell’offerta. Stando a quanto si legge sul sito, il cliente può valutare oltre 10mila annunci pubblicati dalle varie agenzie con i relativi prezzi, le caratteristiche delle automobili e i servizi inclusi nel contratto.

Scegliere quindi l’auto non è più difficile e la persona non sentirà la responsabilità prevista invece dall’acquisto, che è sicuramente un qualcosa di definitivo. Anche per i neopatentati, il noleggio a lungo termine potrebbe rappresentare un’occasione notevole: con pochi clic, un 18enne può quindi individuare l’auto dei propri sogni ed averla con estrema facilità: i costi non sono difficili da sostenere come nel caso di un acquisto. In questo caso, tuttavia, bisogna fare attenzione ai limiti previsti dalla legge: nei primi 12 mesi dal conseguimento della patente, ad esempio, il neopatentato deve stare attento ai limiti di potenza e di cilindrata delle auto (il rapporto KW/tara deve essere minore o uguale a 55). Ma qual è l’auto più amata dagli italiani per un Noleggio a Lungo termine? Secondo quanto riportato dalle ricerche di mercato, la Fiat Panda si conferma ancora una volta (come nel 2022) leader indiscussa del segmento del NLT (si parla di 27.391 unità noleggiate).

Il segmento è in crescita, dal momento che si è registrato un aumento del 6,9% rispetto all’anno precedente. La Fiat Panda è un’auto facilissima da guidare, pratica ed efficiente: nel 2024, lo ricordiamo, è in arrivo anche una versione completamente elettrica. Sul portale noleggiolungotermine.it, la Fiat Panda è facile da trovare: ci sono veramente tantissime offerte interessanti per i clienti che vogliono provare questa formula.

Noleggio a lungo termine: quali sono i requisiti da rispettare per guidare l’auto dei propri sogni senza acquistarla

Il noleggio a lungo termine è una pratica in continua crescita in Italia: secondo quanto riportato da Dataforce Italia, nel 2023 gli operatori del settore hanno immatricolato 367.690 vetture, con un aumento del 24% rispetto ai dati del 2022. Tantissimi sono i vantaggi per un cliente che decide di affidarsi ad un NLT invece che all’acquisto della propria vettura: cadono infatti i fastidiosi costi di gestione e tutti quelli collegati alla proprietà di un bene. Il portale noleggiolungotermine.it rappresenta un’occasione interessante per gli italiani: con pochi clic, è possibile ammirare più di 10mila annunci e decidere quale vettura guidare. Per poter sottoscrivere un contratto, bisogna rispettare però alcuni requisiti. Per prima cosa, il cliente deve sapere che bisogna sostenere una spesa mensile fissa: su questo incredibile sito web, viene garantita una spesa fissa (che non cambia nel tempo), ma è pur sempre un’uscita che l’individuo deve valutare sul proprio bilancio mensile. Il cliente, poi, deve essere disposto a cambiare continuamente automobile: ogni 3-4 anni, è possibile quindi restituire la vettura attuale per prenderne una nuova e sottoscrivere quindi un nuovo contratto di Noleggio a Lungo Termine.

Per accedere ad un NLT, bisogna rispettare ovviamente alcuni requisiti noleggio lungo termine: non tutti possono quindi avere con facilità l’auto scelta. I privati, ad esempio, devono avere un contratto di lavoro a tempo indeterminato: in questo caso, le varie agenzie valutano caso per caso e decidono se dare il benestare al cliente o se respingere la sua richiesta. Il pagamento avviene attraverso un bonifico bancario o tramite il RID bancario: con questo strumento, il titolare di un conto corrente può autorizzare la banca ad accettare addebiti per il pagamento di servizi o di prestazioni ottenute da un creditore. Per la clientela business, rispetto ad un privato, accedere al noleggio a lungo termine è estremamente più facile. Il requisito principale è il possesso di una Partita IVA: nel caso in cui sia stata aperta da poco, l’agenzia può richiedere una garanzia che può essere bancaria, personale o societaria. Per chi non vuole dare garanzie per motivi vari, può anche dare all’operatore un deposito cauzionale che verrà poi restituito al termine del contratto. Va sottolineato un aspetto importante: i controlli finanziari verranno sempre fatti, ma un cliente (qualsiasi sia il caso) , non si espone finanziariamente nei confronti della Centrale Rischi come avviene per il leasing o per i finanziamenti (qui sta la grande differenza e si percepisce quindi come più snella la pratica di un Noleggio a Lungo termine). Per chi non mastica questi argomenti, va fatta quindi una rapida spiegazione.

Quando ci si espone finanziariamente, l’insieme dei debiti delle famiglie e delle imprese finisce in un sistema bancario. Due sono i motivi: il cliente, dal canto suo, può ottenere più facilmente i finanziamenti; le banche o le società finanziarie, possono facilmente capire la capacità di un cliente di restituire i finanziamenti avuti. L’ultimo requisito per ottenere un noleggio sembra scontato e banale, ma in realtà non lo è: una persona che non ha la patente di guida non può ovviamente richiedere una vettura. Per avere un’automobile, occorre avere la patente B; per avere una moto, occorre avere una patente A. Per guidare un motociclo che ha una potenza fino a 35 kW, il cliente deve essere in possesso di una patente A2. Per guidare i motocicli fino a 11 kW, invece, è sufficiente una patente A1. Il sito noleggiolungotermine.it è tra i migliori in Italia: sul database ci sono i migliori fornitori del settore. Non manca poi trasparenza ed efficienta: soddisfare il cliente è sicuramente l’obiettivo principale del gruppo.