Operazione Nostalgia, grande successo

Il recente raduno di Operazione Nostalgia, l’evento che riunisce i più grandi calciatori degli anni ’90 sui campi di tutta l’Italia, ha lasciato un segno indelebile nei cuori dei fan che si sono dati appuntamento allo Stadio Silvio Piola. Il grande protagonista dell’evento è stato senza ombra di dubbio il marchio “Fútbol Emotion” col suo stand e le sue iniziative divertenti e coinvolgenti che alla Fan Zone hanno rubato la scena.

Le divise di Operazione Nostalgia

Fútbol Emotion, con il suo marchio di abbigliamento tecnico Soka, ha realizzato le divise del Raduno, indossate da star del calibro di Baggio, Shevchenko, Zanetti, Dida, Milito e Di Natale. Le maglie, realizzate con il materiale innovativo 2ND SKIN e stampate in sublimatico, sono ispirate ai design più iconici degli anni ’90 e si fondono con gli elementi più moderni per rendere completa un’estetica semplicemente unica. A completare gli outift, le divise dei portieri anch’esse realizzate con un desing ad hoc, e i guanti da portiere SP Fútbol che Marco Amelia ha indossato per tutto il match.

Fútbol Emotion: Leader della passione per il calcio

Fútbol Emotion, azienda specializzata nel calcio e leader nella distribuzione di abbigliamento tecnico omnichannel nel sud dell’Europa, è un’azienda nata nel 2001 e che ora conta più di 25 negozi in Spagna, Italia e Portogallo, oltre a un ecommerce che permette l’invio di prodotti in tutto il mondo.

Con un’offerta che comprende scarpe, maglie, guanti e divise delle squadre più amate nazionali e internazionali, ma anche un’ampia gamma di accessori, abbigliamento tecnico per l’allenamento e per lo stile fuori dal campo, Fútbol Emotion continua ad essere un punto di riferimento sia in campo che fuori per chi ama il gioco del calcio.

Contando sulla sua community di milioni di persone sui canali social, Fútbol Emotion è in grado di creare quel valore aggiunto alla vendita, creando per i propri consumatori una vera e proprio comunità.

Infine, attraverso il servizio di distribuzione di materiale tecnico per le squadre professionistiche e non, che ad oggi serve più di 300 squadre, l’azienda porta ad un altro livello il servizio per il giocatore di calcio!

Una Fan Zone emozionante e coinvolgente

Fútbol Emotion, con il suo stand, ha animato in tutto e per tutto il pomeriggio di Novara con le sue sfide a Fútbowling e Fútbol Darts, regalando premi ai consumatori. La Fan Zone, animata da attività interattive e dalla presenza di figure di spicco del calcio, ha richiamato l’attenzione di grandi, giovani e piccini. La partecipazione di mitici calciatori come Marco Amelia, Frey, Pellissier, Marazzina, Volpi e Maniero non è passata di certo inosservata attraendo così numerosi fan che hanno avuto l’opportunità di farsi fare degli autografi, scattarsi delle foto e divertirsi con i contenuti esclusivi registrati appositamente per i social media di Fútbol Emotion. Per completare l’esperienza di brand, per tutta l’apertura del village, gli appassionati hanno potuto acquistare le maglie dei campioni di Operazione Nostalgia, personalizzabili a proprio piacere direttamente sul posto!

Momenti indimenticabili: rigori e palloni firmati

Uno fra i momenti più emozionanti è stato quello dei calci di rigore organizzato proprio da Fútbol Emotion, durante il quale quattro fortunati hanno avuto l’occasione unica di affrontare Marco Amelia tirando i loro calci dal dischetto. Per questi fan segnare un goal sfidando un ex portiere della nazionale italiana è stato avverare un sogno: un ricordo indimenticabile e un’esperienza semplicemente irripetibile.

Ma le sorprese non finivano lì. Infatti i calciatori che hanno partecipato all’evento hanno distribuito fra il pubblico dei palloni firmati Fútbol Emotion scatenando fra i presenti l’emozione e un’amichevole e sana competizione per accaparrarsi qualche prezioso ricordo. Questi palloni sono subito diventati degli oggetti da collezione incrementando ancora di più l’elettrizzante atmosfera dell’evento.

Un legame autentico con i Fan

L’iniziativa di Fútbol Emotion allo Stadio Silvio Piola non ha soltanto arricchito Operazione Nostalgia, ma ha anche dimostrato l’efficacia delle sue attività nel creare dei legami autentici con fan e tifosi. Un successo su tutti i fronti che consolida ancora di più il ruolo di Fútbol Emotion all’interno del panorama sportivo italiano.