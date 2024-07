Pedullà: “Merola, accordo totale Catania-Pescara”

Ultimi aggiornamenti da parte di Alfredo Pedullà sul mercato del Catania: “Merola, accordo totale tra Catania e Pescara. Ora trattativa con il calciatore. Davide Merola e il Catania quasi un mese dopo. Il 18 giugno scorso vi avevamo svelato l’interesse del club siciliano per l’attaccante classe 2000 reduce da una buona stagione a Pescara. Possiamo andare oltre: nelle ultimissime ore è stato raggiunto l’accordo tra i due club per una cifra di circa 1,2 milioni. Adesso serve l’intesa con Merola e il suo entourage per chiudere definitivamente l’operazione.