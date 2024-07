Sorpasso Djokovic in classifica, tifosi a bocca aperta

Non doveva esserci Djokovic a Wimbledon. E, invece, il serbo ha anche conquistato l’ennesimo primato in carriera

Ha stupito tutti, Novak Djokovic, per l’ennesima volta. L’infortunio al ginocchio, subito al Roland Garros durante il match di ottavi di finale contro Cerundolo, l’ha costretto al ritiro anticipato dallo Slam parigino e a un’operazione chirurgica immediata che ha messo, inevitabilmente, in dubbio la sua presenza a Wimbledon.

Si era ipotizzato un recupero di almeno quattro settimane per il serbo, il quale avrebbe potuto sacrificare i Championship per poi ripresentarsi alle Olimpiadi di Parigi dove tenterà l’ennesimo assalto alla medaglia d’oro, unico trofeo che manca, di fatto, nel suo palmares sterminato di vittorie.

Recupero che, invece, è stato più breve del previsto. Che Djokovic potesse riuscire a partecipare a Wimbledon si era intuito dal suo sorprendente arrivo a Londra, la settimana precedente l’inizio del torneo. Decisivo poi un allenamento congiunto con Sinner, in seguito al quale Nole ha sciolto definitivamente le riserve sulla sua presenza in tabellone.

Djokovic, l’ennesimo record a Wimbledon: superati Federer e Nadal

Djokovic ha giocato per tutto il torneo con una vistosa fasciatura sul ginocchio infortunato. Un inconveniente che non ne ha limitato le prestazioni. Anzi. L’ex numero uno, infatti, è riuscito a raggiungere la sua sesta finale consecutiva a Wimbledon. Dal 2018, Nole è arrivato sempre all’epilogo del torneo con quattro vittorie e una sola sconfitta, quella dello scorso anno con Alcaraz.

L’ennesima qualificazione alla finale dei Championship è valsa a Nole anche un altro record. A svelarcelo è OptaRace, pagina di riferimento su X per quanto riguarda statistiche e risultati sul tennis. Sono 16, le stagioni in cui il serbo è riuscito a raggiungere almeno una finale Slam in carriera, una in più rispetto alle 15 di Federer e Nadal, cui Djokovic ha tolto un nuovo primato.

E non è tutto. Con le vittorie ottenute per arrivare alla finale di Wimbledon 2024, lo Slam londinese è diventato anche quello in cui Djokovic ne ha conquistate di più rispetto agli altri Major. Al Roland Garros si è fermato a 96, due in più dell’Australian Open. Più indietro lo Us Open con 88.

Us Open che rappresenterà l’altro grande appuntamento dell’estate per Djokovic. Prima, alle Olimpiadi, proverà a conquistare quella medaglia d’oro tanto agognata. Sarà l’ultima occasione per Nole, presente anche nel torneo di doppio in coppia con Dusan Lajovic.