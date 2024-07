Il retroscena: Lazio, proposto anche Bonaventura prima di Castrovilli. E sull’esterno…

Ecco tutti gli ultimi retroscena in casa Lazio, raccolti dal nostro Alfredo Pedullà: “Giacomo Bonaventura non ha un club e siamo ormai oltre metà luglio. Vi avevamo parlato del Torino, che ha chiesto tempo perché impegnato nella cessione di Ilic allo Zenit. Negli ultimi giorni Bonaventura è stato proposto anche alla Lazio che ha memorizzato e non ha dato una riposta. Dobbiamo tenere conto che il club biancoceleste è impegnato nel ringiovanimento dell’organico, un aspetto che potrebbe condizionare la decisione della Lazio sull’esperto centrocampista. Infatti, come anticipato in giornata, la Lazio ha avviato una trattativa per Castrovilli che è un classe 1997 e ha ha fatto un’offerta. Il nome da seguire per il ruolo di esterno offensivo è quello di Armand Laurienté, come svelato ieri e dopo i contatti delle scorse settimane. Stengs? Non ci sono per ora aggiornamenti, ma il mercato è ancora lungo“.