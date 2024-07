Milan, Fonseca ristabilisce anche i principi più basilari

L’avrete sicuramente visto nel tam-tam dei video sui social: Paulo Fonseca, nel corso del primo allenamento al Milan, ferma ripetutamente il gioco per mostrare ai difensori la ‘postura a pugile’ nella posizione difensiva. I rossoneri vogliono partire forte e aspettano ancora l’attaccante di riferimento. Potrebbe essere Alvaro Morata, nel frattempo impegnato domenica nella finale degli Europei.

Sarà una squadra incentrata sulla verticalità, ripercorrendo la filosofia di Pioli ma con un adattamento maggiormente aggressivo anche in fase di non possesso. Ma per competere ai livelli dell’Inter servirà molto, ma molto di più…