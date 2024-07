MotoGP, ancora bufera su Valentino Rossi: che cosa sta succedendo

MotoGP, esplode una nuova bufera su Valentino Rossi: dichiarazioni che sono destinate a far molto discutere

Gli appassionati italiani di MotoGP hanno trovato un nuovo idolo in Francesco Bagnaia, il due volte campione del mondo che sta andando a caccia di uno storico tris. Provando dunque a ripercorrere quella che è stata la leggenda di Valentino Rossi, che resta indimenticata e indissolubile.

Il pesarese ancora oggi è un personaggio a tutto tondo nel mondo dei motori, una passione che lo porta a essere ancora molto attivo fuori dalla pista, nonostante il ritiro dalle competizioni. Le sue gesta come pilota in altre categorie a due e quattro ruote, come proprietario di una scuderia e come creatore della famosissima Academy che sforna talenti a ripetizione, a partire proprio da Bagnaia, ma non solo, lo mantengono costantemente al centro del dibattito.

Tifosi e appassionati ricordano poi sempre con particolare piacere le sue imprese in pista, che hanno scritto pagine di storia nel mondo delle due ruote. Nove titoli mondiali, 115 vittorie e tanto altro ancora, inclusi duelli epici e al cardiopalma con tanti avversari agguerriti. Con i quali ha spesso e volentieri sviluppato rivalità piuttosto polemiche: come con Max Biaggi, Sete Gibernau, Jorge Lorenzo, Casey Stoner, Marc Marquez.

MotoGP, Stoner sulla rivalità Rossi-Marquez: “Ha sbagliato Valentino”

Proprio la rivalità con lo spagnolo, l’ultima in ordine di tempo, è stata riportata a galla da Casey Stoner. L’ex pilota della Ducati, durante il podcast ‘Ducati Diaries’, ha dato la sua versione.

Stoner ha innanzitutto parlato della sua di rivalità con il nove volte campione del mondo: “Valentino aveva grande importanza mediatica, se qualcuno diceva qualcosa di sgradito finiva sul suo libro nero venendo danneggiato e così è capitato a me”, ha spiegato, sottolineando come sia capitato anche a Pedrosa. “Eravamo visti inizialmente come troppo seri e poco interessati a fare gli showman”, ha aggiunto.

Per quanto riguarda la rivalità tra Valentino e Marquez, esplosa nel 2015, Stoner ha le idee chiare: “È Rossi che ha sbagliato – ha dichiarato – Marc ha reagito, ma il primo a provocarlo è stato Valentino. Prima erano anche amici. Ha provocato il peggior pilota possibile, era più rapido e forte di lui, quando ne trovi uno così non dovresti stuzzicarlo”.

Stoner ha quindi evidenziato come Valentino era bravissimo a entrare nella mente dei rivali, ma le nuove generazioni hanno imparato ad “aggirare i suoi trucchi”.