Clamoroso in Formula 1, annuncio shock: ritiro per un campione

L’annuncio shock scuote in maniera forte la Formula 1: il campione starebbe valutando di ritirarsi, i tifosi non credono alle loro orecchie

Domenica prossima in Ungheria si terrà sul circuito Hungaroring di Mogyorod il penultimo GP prima della sosta estiva in quanto, dopo quello d’Olanda, si tornerà in pista solamente a fine agosto.

Un GP, quello ungherese, che deve essere considerato da molti team come possibilità di riscatto rispetto all’ultimo disputato e tra questi vi è la Ferrari che vuole rialzare la testa. A Silverstone, la Rossa ha offerto un’altra prova molto deludente ed è chiamata al riscatto se non vuol vedere allontanarsi ancora di più un primo posto che appare già difficilmente raggiungibile.

Sebbene non abbia trionfato nell’ultimo GP, la Red Bull si è confermata superiore alla Ferrari e Verstappen vuole ora tornare a trionfare per mettere in chiaro ancora una volta di essere il migliore. È chiamato, invece, a fare molto meglio di quanto fatto finora Sergio Perez che ha chiuso al diciassettesimo posto l’ultimo GP e che sta disputando una campionato mondiale disastroso nonostante la Red Bull gli abbia mostrato fiducia rinnovandogli il contratto.

Il pilota messicano sta avendo grandi difficoltà quest’anno ed il team austriaco è molto infastidito per i pochi punti portati a casa da Checo che sta pensando di prendere una decisione clamorosa sul suo futuro. Non è da escludere che possa essere lo stesso messicano a dire addio alla Formula 1.

Formula 1, Sergio Perez shock: il messicano medita il ritiro, c’è l’annuncio

Le prossime gare potrebbero essere le ultime di Sergio Perez non solo con la Red Bull, ma in Formula 1. Secondo quanto annunciato dal giornalista Peter Windsor, Checo è deluso dal suo rendimento e qualora dovessero arrivare ulteriori tracolli, allora il pilota messicano potrebbe anche dire basta e lasciare il mondo dei motori.

Il giornalista ha dichiarato come le prossime gare saranno molto importanti per capire cosa farà Perez in futuro: “ Se Checo non migliora, potrebbe anche capire di non voler più sacrificare la sua vita per guidare in Formula 1 e fare altro. Non è solo una questione della decisione di Red Bull. Ora arriveranno circuiti teoricamente più facile e lui non può continuare così” ha sottolineato, con le sue parole riportate da ‘Formula 1 News”.

Perez si trova dunque davanti ad un bivio importante nella sua carriera come pilota e solo lui potrà capire se la Formula 1 è destinata ad essere ancora il suo mondo oppure no. Nonostante il campionato mondiale sia stato fin qui disastroso, l’annuncio circa il ritiro di Checo dalla competizione ha scosso il mondo dei motori ed ha scioccato i tifosi che non riescono a credere al fatto che il pilota messicano possa dire improvvisamente addio per sempre alla Formula 1.