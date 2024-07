Leclerc, quel gesto non è sfuggito: sempre più idolo dei tifosi

Charles Leclerc di nuovo al centro dell’amore dei tifosi nonostante un momento davvero deludente con la Ferrari: il gesto ha lasciato il segno

Il pilota monegasco Charles Leclerc non sta attraversando un periodo positivo e dopo la vittoria a Montecarlo di fine maggio sono arrivati solo disastri. Fuori dalla pista, però, c’è qualcosa che ha riavvicinato di parecchio il cuore dei tifosi alla sua figura.

Il momento è di quelli duri sul serio, perché la storia di ripete, in un circolo vizioso che sembra non avere fine e che pone la Ferrari sempre sotto la lente d’ingrandimento della critica. Il Cavallino Rampante è passato dalle stelle alle stelle nel giro di due mesi scarsi: prima la vittoria convincente a Montecarlo e la classifica super positiva in vista dell’estate, poi il crollo nei successivi Gran Premi, con aggiornamenti aerodinamici discutibili.

Tra Barcellona, Austria e Silverstone non si è mai vista la luce, con la lotta al podio riservata a McLaren, Mercedes e Red Bull (salvo il terzo posto di Sainz a Spielberg). Il tentativo dei tecnici ferraristi di regalare maggiore carico alla SF-24 ha ottenuto il risultato opposto, visto che la vettura è diventata inguidabile, con una risposta sbagliata da parte delle sospensioni e un ritorno del bouncing. Le previsioni non sono ottime anche in vista del prossimo appuntamento in Ungheria e ora il rischio è che si debba spostare direttamente l’obiettivo sul 2025, con un anticipo quasi desolante.

Leclerc signore vero, bel gesto al concerto di Taylor Swift: ecco cosa ha fatto

In tutto questo chi sta vivendo peggio del compagno di squadra la situazione è Charles Leclerc, sparito dai radar del podio da Monaco e sempre più incupito nel rapporto con i propri tecnici. Per il pilota #16 c’è stato però un momento di pausa per ricaricare le batterie in vista dell’estate rovente che lo attende in pista. Prima di spostare l’obiettivo sull’Hungaroring, Charles si è concesso una serata di svago a Milano, in compagnia della fidanzata Alexandra Saint Mleux e al collega Pierre Gasly anche lui accompagnato dalla sua Kika Gomes.

Il gruppetto ha assistito al concerto di San Siro di Taylor Swift, una delle cantanti americane più in voga del momento. Da super vip quali sono, i quattro si sono concessi un box sottopalco con vista da urlo.

Quello che però ha stupito tutti è il comportamento di Leclerc alla fine del concerto. Si perché lontano dalle fotocamere dei telefonini e dal clamore social, il monegasco si è messo a ripulire con accuratezza il proprio tavolo da bottiglie, carte e rifiuti, prima di lasciare la postazione. Una cosa che solitamente i vip non fanno in queste circostante e che è stato giustamente sottolineata dalla cantante italiana Francesca Michielin, presente a San Siro la stessa sera.