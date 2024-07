Cabal si presenta: “Tifo Juve fin da piccolo. Ho parlato con Thiago Motta: ecco dove giocherò”

Prime parole da giocatore della Juventus per l’ormai ex Hellas Verona, David Cabal che oggi si è presentato tramite i canali ufficiali del club: “Ciao, grazie a tutti. Sono molto felice di arrivare in questa squadra, è una squadra tra le più grandi del mondo, sono contentissimo di portare questa maglietta. Da piccolo indossavo questa maglietta che non era originale e adesso porto la mitica maglia della Juventus e sono molto felice”.

Il difensore svela un dettaglio relativo al proprio passato, visto che circolano sul web foto di lui da bambino con indosso una maglia della Juventus: “Sì, ero tifoso della Juve. Questa è una delle squadre più grandi al mondo. Che giocatore sono? Uno che può giocare in due posizioni: difensore e terzino. Sono molto veloce e sono un bravo ragazzo in campo ma anche fuori”.

In questi anni ci sono stati due giocatori in particolare che lo hanno ispirato: “Cristiano Ronaldo e Sergio Ramos, sono i miei idoli. Obiettivi? Gli obiettivi alla Juve sono per prima cosa cercare spazio per giocare e poi vincere tutto con la Juve, quello è l’obiettivo più grande che ho”.

Chiusura su Thiago Motta, che ha già incontrato: “Con il mister ho parlato stamattina, è molto simpatico ed è stato un giocatore bravissimo in passato. L’ho visto e gli ho detto che è un grande per come lavora e gli ho detto che io voglio essere un grande giocatore qua alla Juve”.