Coach Messina vola a Las Vegas: doppio colpo Olimpia Milano in NBA

L’Olimpia Milano è pronta ad affrontare un’altra stagione ricca di impegni. Ettore Messina sarà a Las Vegas per visionare un paio di giocatori

Nell’ultima stagione, l’Olimpia Milano di Ettore Messina ha conquistato il suo trentunesimo scudetto e non ha nessuna intenzione di fermarsi. Il coach della compagine meneghina vuole migliorare la qualità del roster, in modo renderla competitiva anche in Eurolega.

Se la stagione è stata molto positiva in Italia, infatti, l’Olimpia ha avuto più di una difficoltà nella massima competizione europea. Per questo vuole immediatamente correre ai ripari attraverso un mercato con colpi ad effetto.A differenza di quanto successo in passato, quest’anno l’Olimpia Milano ha deciso di stravolgere tutta la squadra.

Il mercato è iniziato con l’arrivo di giocatori importanti come Dimitrijevic, Bolmaro e LeDay, mentre sono stati confermati i vari Caruso, Ricci, Shields, Bortolani, Tonut, Flaccadori e Lo. Adesso mancano le ultime due pedine e coach Ettore Messina è volato a Las Vegas, dove si gioca la Summer League. Nei match di pre season NBA, Messina spera di trovare un paio di giocatori interessanti da portare in Italia.

L’Olimpia Milano cerca un esterno ed un lungo per completare il roster per la prossima stagione. L’obiettivo è quello di continuare a vincere in Italia, provando a farsi rispettare anche in Eurolega. Ettore Messina è a Las Vegas per visionare alcuni giocatori.

Sembra che Motiejunas abbia deciso di restare al Monaco, quindi l’Olimpia dovrà necessariamente valutare altri profili nel suo ruolo. È stato fatto anche il nome di Mamukelashvili, ala grande sotto contratto con i San Antonio Spurs ma non sembrano esserci trattative in corso con il Barcellona interessato alle prestazioni del georgiano. Questo giocatore interessa molto all’Olimpia Milano e potrebbe essere il primo nome sulla lista di Ettore Messina in quel ruolo, ma ci sono anche altri profili seguiti dai campioni d’Italia in carica

Per quanto riguarda il reparto esterni, attenzione all’arrivo di un playmaker perché Napier non dovrebbe più far parte del roster milanese. Al suo posto sono stati già visionati alcuni giocatori in un roster che prevede già la presenza di Flaccadori, Bolmaro e Dimitrijevic. È molto probabile che Ettore Messina approfitti della Summer League proprio per portare a casa un play da aggiungere ad una squadra già molto forte in quel ruolo.