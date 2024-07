Roma, goleada contro il Latina: a segno anche il neo acquisto Le Fée

Dopo essere passati in svantaggio, la nuova Roma di Daniele De Rossi, nel primo test ufficiale della stagione 2024/2025, ha superato per 6-1 il Latina, formazione che milita in Serie C a Trigoria.

Vantaggio a sorpresa degli ospiti con Capanni, poi i giallorossi riacciuffano subito il match con il rigore di Dybala, passano in vantaggio con l’altro penalty siglato da Solbakken per poi dilagare con le reti di Pisilli, del neo acquisto Le Fée e Graziani, con quest’ultimo autore di una doppietta.

Della Joya il primo gol ufficiale della nuova stagione dei capitolini in attesa dei rientri dei Nazionali e dei prossimi colpi di calciomercato, soprattutto per rinforzare il reparto offensivo orfano di Romelu Lukaku.

ROMA-LATINA 6-1

(21′ Capanni, 28′ rig. Dybala, 29′ rig. Solbakken, 40′ Pisilli, 43′ Le Fée, 64′, 83′ Graziani)