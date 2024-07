Camarda da sogno, un’annata da incorniciare: Bonera l’attende

Ancora tutti i riflettori su Francesco Camarda, attaccante del Milan che da poco ha rinnovato il suo contratto con il club di Via Aldo Rossi. Nell’ultima stagione in rossonero, agli ordini di Ignazio Abate, in Primavera, ha portato il Diavolo nella finale di UEFA Youth League, poi persa contro l’Olympiacos con 3 gol, di cui uno splendido in mezza rovesciata. Tra campionato e coppa invece, la doppia cifra di reti in 33 presenze.

A poco più di 15 anni è diventato il più giovane debuttante in Serie A il 25 novembre del 2023, con Stefano Pioli che l’ha lanciato nella mischia contro la Fiorentina. In una stagione lunghissima e che non è ancora finita, ha trascinato l’Italia nell’Europeo Under 17 con 4 gol e il titolo di MVP della competizione. Ieri, invece, nell’Europeo Under 19 contro l’Irlanda del Nord ha permesso all’Italia di raggiungere le semifinali del torneo grazie ad una doppietta.

Dall’anno prossimo, il 16enne, insieme al figlio di Ibrahimovic e Samuele Longo, sarà una delle certezze della formazione allenata in Serie C da Daniele Bonera che esordirà in trasferta contro la Virtus Entella.