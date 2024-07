Lazio, Castrovilli non è l’ultimo colpo: si punta Laurienté

Il mercato non si ferma più in casa Lazio, a gli arrivi di Tchaouna, Noslin, Dele Bashiru, Nuno Tavares e Castrovilli si potrebbe infatti aggiungere a breve anche Laurienté. L’attaccante del Sassuolo guadagna poco meno di un milione e ha un contratto in scadenza tra circa 3 anni. Presto bisognerà trovare la quadratura con il Sassuolo che aveva speso circa 10 milioni per portarlo Italia.

Lazio, Laurienté nel mirino

I dialoghi sono in corso, la Lazio presenterà una prima offerta da 11-12 milioni più bonus, la richiesta è di 15 più bonus. La distanza non è enorme, ci sono i margini per arrivare a un’intesa, con il calciatore che resta in orbita biancoceleste. Sfumato Greenwood quindi in casa Lazio l’obiettivo è ora l’esterno neroverde. Con Laurienté che tanto aveva fatto bene nella sua prima stagione italiana, deludendo poi negli ultimi mesi. Lazio che dovrà monitorare l’evoluzione delle condizioni di Nuno Tavares e Gila. Il portoghese ha lasciato il terreno di gioco nell’ultima gara per un risentimento al flessore della coscia sinistra e si è fermato in maniera precauzionale. Con i sanitari che ne stanno monitorando le condizioni in attesa di capire se saranno necessari esami strumentali. Gila invece ha avuto una frattura della base prossimale dell’alluce. La situazione si sta evolvendo in modo normale ma essendo una zona delicata il giocatore è continuamente monitorato con l’obiettivo di rimetterlo al più presto nelle migliori condizioni fisiche.