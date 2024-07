Richiesta incredibile: salta l’accordo con la Ferrari

La Ferrari rischia di dover abbandonare la trattativa: spunta il retroscena clamoroso su Adrian Newey

Due gli obiettivi dichiarati in casa Ferrari. Il primo riguarda la stagione attualmente in corso, ovvero cercare di conquistare più punti possibili come viatico positivo e promettente in futuro, oltre che dare fastidio allo strapotere delle Red Bull. Il secondo è più futuribile: cercare di costruire un team finalmente vincente e di alto livello, sia nel comparto piloti che in quello tecnico.

Il primo passo per questo secondo proposito è stato ufficializzato già mesi fa, quando la Ferrari ha scelto di ingaggiare un campionissimo delle 4 ruote come Lewis Hamilton. Il forte pilota britannico, in scadenza di contratto con la Mercedes, ha accettato le lusinghe della scuderia italiana e chiuderà la carriera in quel di Maranello.

Ma non è l’unico nuovo innesto che il team in questione intende apportare dal 2025. C’è anche un altro fuoriclasse della Formula 1 che sembrava molto vicino al trasferimento in Ferrari. Un colpaccio per certi versi paragonabile a quello di Hamilton, magari non a livello mediatico ma sicuramente per la crescita delle monoposto rosse.

Ferrari, in stand-by il colpo dalla Red Bull: il motivo è sorprendente

L’altro grande acquisto che la Ferrari ha in conto di finalizzare si chiama Adrian Newey. Chi è appassionato di motori sa bene che si tratta del progettista ed ingegnere più stimato della Formula 1 attuale. Infatti l’inglese classe ’58 è da tempo finito nel mirino del Cavallino Rampante, che ha intenzione di strapparlo alla concorrenza.

Sembrava tutto apparecchiato per lo sbarco a Maranello, con l’intento di dargli l’incarico di apportare migliorie fondamentali alle monoposto Ferrari. Invece, secondo quanto riportato da ‘Fanpage’, la trattativa sarebbe in stand-by, lontana dal concludersi positivamente. Si era pensato a dubbi da parte dello stesso progettista nello sposare il progetto italiano, invece l’indiscrezione che arriva è clamorosa.

Sarebbe stata la Ferrari stessa a rallentare sull’ingaggio di Newey, con somma sorpresa di tutti i tifosi ed addetti ai lavori. Il motivo? Le richieste considerate esagerate del britannico, non dal punto di vista economico bensì da quello relativo alle mansioni. Newey accetterebbe l’incarico solo a patto di avere pieni poteri: vuole decisionalità a 360 gradi in ambito ingegneristico, sulla scelta dei piloti e anche sulla battaglia da combattere ai tavoli della FIA.

Una sorta di super manager che scalzerebbe di fatto, o ridimensionerebbe, la figura di Frederic Vasseur. La Ferrari non sembra molto concorde con queste richieste, tanto da aver bloccato la trattativa, alimentando le voci sull’inserimento di scuderie come McLaren ed Aston Martin sulle tracce di Newey.