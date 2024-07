Sorpresa Djokovic, ha cambiato idea: decisione importantissima, in campo per salvarla

Reduce dalla sconfitta in finale a Wimbledon, Djokovic ha preso una decisione importante per il prosieguo della stagione

È stato un mese davvero intenso per Novak Djokovic. L’operazione al ginocchio subita dopo il ritiro dal Roland Garros avevo messo in dubbio la sua partecipazione a Wimbledon, ipotesi poi scongiurata dal recupero lampo del serbo che si è presentato regolarmente ai Championship, forte di cinque finali consecutive raggiunte nello Slam londinese.

A sorpresa, le finale consecutive raggiunte da Djokovic a Wimbledon sono diventate sei. Anche nell’ultima, quella di domenica scorsa, Nole si è trovato contro Alcaraz ma, stavolta, non è andata come un anno fa quando il giovane fuoriclasse murciano l’ha spuntata al quinto set. Netta la vittoria di Carlos con un perentorio 6-2;6-2; 7-6, in quella che è stata, indubbiamente, una delle peggiori sconfitte di Djokovic in carriera.

Smaltita la delusione, Nole si sta preparando per le Olimpiadi di Parigi con l’obiettivo di conquistare l’agognata medaglia d’oro che manca al suo terminato palmares. Per Djokovic, rappresentare la Serbia è sempre una priorità e l’ha dimostrato ulteriormente con la decisione ufficializzata nelle scorse ore.

Djokovic ci sarà, ufficiale la sua presenza

Djokovic è stato convocato per lo spareggio di Coppa Davis tra Serbia e Grecia in programma il 14 e 15 settembre, la settimana seguente la conclusione dello Us Open. I balcanici, eliminati dalla fase a gironi dopo il ko con la Slovacchia (Novak era assente), devono battere la Grecia per restare nel World Group e partecipare alla fase a eliminazione diretta del prossimo febbraio.

Gli ellenici, guidati da Tsitsipas, puntano invece a una storica qualificazione. Ad affiancare Djokovic ci saranno Lajovic (suo partner in doppio alle Olimpiadi di Parigi), Kecmanovic, Djere e Medjedovic. La sfida si disputerà a Belgrado.

Djokovic ha partecipato per l’ultima volta a un match di Coppa Davis lo scorso novembre. Nella final four di Malaga, i serbi furono sconfitti in semifinale dall’Italia. In vantaggio 1-0 dopo la vittoria di Kecmanovic su Musetti, Djokovic è stato a un passo dal riportare i suoi in finale nel match contro Sinner, perso al terzo set dopo aver fallito tre match point di fila. Lo stesso Djokovic poi, in coppia con Kecmanovic, è stato sconfitto nel doppio decisivo dal duo azzurro formato da Sonego e Sinner.

Con la Serbia, Djokovic ha vinto la Coppa Davis del 2010, battendo in finale la Francia a Belgrado. Decisiva per il 3-2 finale (si giocava ancora con la vecchia formula) la vittoria di Troicki nel quinto incontro contro Llodra. Troicki che è l’attuale capitano della compagine balcanica.