La pazienza di Schumacher è finita: dipende tutto da Sainz

La pazienza di Schumacher è finita, arriva l’annuncio. Adesso dipende tutto da Carlos Sainz, ecco cosa sta succedendo nel mondo dei motori

Carlos Sainz sta spazientendo diverse personalità di spicco del mondo della Formula 1. Il pilota, infatti, non ha ancora deciso quale sarà il suo prossimo team, nonostante abbia saputo da inizio anno la fine del rapporto con la Ferrari che ha deciso di non rinnovargli il contratto e puntare sulla coppia Hamilton-Leclerc a partire dal 2025. Lo spagnolo si trova così senza squadra per l’anno prossimo, ma non ha ancora sciolto le riserve su dove andare.

Questo perché il suo intento iniziale era attendere che si liberasse un posto in un top team come Mercedes o Red Bull, cosa ad oggi non è ancora avvenuta. Intanto gli sono arrivate diverse offerte da parte di vari team come Alpine, Sauber/Audi. Lo spagnolo ha preso tempo, bloccando di fatto il mercato piloti della F1.

Si tratta infatti della stella assoluta che si muoverà e queste scuderie vogliono attendere la sua risposta prima di andare su altri profili. In molti si stanno spazientendo di questo continuo prendere tempo dello spagnolo, l’ultimatum adesso è arrivato anche da Schumacher! La pazienza del tedesco è finita!

Sainz decisivo per Schumacher: dipende tutto dallo spagnolo, ecco perché

Sainz intanto non sembra per nulla disposto a comunicare in tempi rapidi cosa farà, specialmente a sentire le sue ultime dichiarazioni in cui ha asserito che il suo focus attuale è sul dare il massimo per questi ultimi sei mesi in Ferrari e che non sta pensando al 2025!

Questo può suonare come un sinistro presagio per chi spera che entro pochi giorni lo spagnolo sciolga le riserve. Intanto un ulteriore ultimatum è arrivato da Mick Schumacher. Il figlio dell’indimenticabile Michael, leggenda dei motori, è attualmente un pilota Alpine nel campionato del mondo endurance e di riserva della Mercedes in F1. La sua ambizione è a chiare lettere quella di tornare stabilmente in Formula 1, ma non dipenderà solo da lui ma anche dalla scelta che farà Sainz.

Lo ha detto esplicitamente lo stesso Schumacher in cui ha asserito di come “la sua scelta influenzerà tutto“. Entrando nel dettaglio delle sue parole rilasciate a sport.es, il classe ’99 ha asserito: “Dalla sua scelta dipenderà molto, perché a seconda di dove andrà si apriranno o meno dei posti“. E su cosa fare nel futuro, il figlio del sette volte campione del mondo ha le idee chiarissime: “Non ho mai parlato con nessun team dell’IndyCar. Il mio obiettivo attuale è solo tornare in Formula 1, se non dovesse accadere penserò ad un piano B”.

Idee chiare per Mick Schumacher che attende quindi anche le prossime mosse di Sainz.