Lukaku, altro messaggio al Napoli: cancellati tutti i post sulla Roma

Che Romelu Lukaku voglia tornare ad essere allenato da Antonio Conte non è una novità, con l’eventuale approdo del belga all’ombra del Vesuvio che dipende dalla cessione di Victor Osimhen con il PSG che ha accelerato per il bomber azzurro.

L’agente di Osimhen e il nigeriano in costante contatto, con l’ex Lille che spinge per il trasferimento in Francia perché vuole partecipare alla prossima edizione della Champions League. La cessione del nigeriano, poi, sbloccherà l’arrivo in azzurro del belga pronto per la terza avventura in Serie A dopo Inter e Roma, con il club del presidente De Laurentiis che verserà nelle casse del Chelsea una cifra vicina ai 30 milioni di euro.

Intanto il belga ha “pulito” il suo profilo Instagram: eliminati i post dell’ultima stagione con la Roma. Lukaku aspetta il Napoli: prima la cessione di Osimhen, poi l’affondo su Big Rom. Settimana decisiva?