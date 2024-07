Tifosi gelati, addio Verstappen: l’annuncio è addirittura doppio

Max Verstappen ed un futuro tutto da scrivere. Il campione di Formula 1 potrebbe non restare ancora a lungo con la Red Bull

Negli ultimi anni il mondiale di Formula 1 è stato ad appannaggio di una sola scuderia. La Red Bull ha infatti dominato nelle ultime tre stagioni con la monoposto più forte e veloce, esaltata dal talento e dalle capacità di Max Verstappen.

Il tre volte campione del mondo è a caccia in questa stagione del quarto titolo consecutivo. Un’impresa che si sta rivelando più difficile del previsto, visto il rendimento decisamente in crescita di altri team. La McLaren, con la vittoria in Ungheria di Piastri, ha confermato di avere la migliore monoposto al monoposto. In ascesa la Mercedes che a Budapest ha trovato un altro podio con Hamilton. Più indietro la Ferrari, protagonista finora di un’estate deludente.

I risultati degli ultimi gran premi disputati nel 2024 stanno facendo riflettere proprio Verstappen sul proprio futuro che potrebbe presentare scenari davvero imprevisti fino a poco tempo fa.

Verstappen, dubbi sulla Red Bull: rispunta l’ipotesi Mercedes

Non appena si parla di un Max Verstappen nuovamente sul mercato piloti, la prima considerazione riguarda la Mercedes. Non è un segreto che la scuderia tedesca abbia un debole per il pilota classe ’97, considerato da molti l’erede ideale di Lewis Hamilton per carattere e sete di vittorie.

A rafforzare questa impressione ci ha pensato Toto Wolff, il team principal Mercedes, prima del Gran Premio in Ungheria: “Max è il pilota più forte e guida la macchina migliore. Ecco perché per lui abbiamo sempre lasciato le porte aperte. Al momento non c’è nulla che lasci pensare che possa lasciare la Red Bull. La vettura è ancora il punto di riferimento e lui è davanti. Perché dovrebbe flirtare con un’altra squadra?”.

Inevitabile per Wolff ammettere l’interesse per Verstappen. Considerazione condivisa persino da Helmut Marko, consulente di Red Bull: “Max ha un contratto con noi fino al 2028, ma come ogni pilota ha delle clausole di rescissione. Lui è garanzia di successo, trovo normale l’interesse della Mercedes. Se non lo avessimo sotto contratto proveremmo a prenderlo anche noi”.

Insomma, un futuro approdo di Verstappen in Mercedes non sembra così impossibile. Qualcosa indubbiamente scricchiola nel rapporto tra Max e il suo team, non più cosi solido come in passato. I team radio del GP di Ungheria dopo la collisioni con Hamilton lo confermano ulteriormente. Che possa davvero andarsene, tuttavia, al momento sembra molto difficile.