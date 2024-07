Alla Ferrari dopo l’estate, annuncio straordinario di Vasseur

Vasseur fa sognare i tifosi della Ferrari con un annuncio incredibile: rivoluzione a Maranello dopo l’estate

Il peggio dovrebbe essere passato, in casa Ferrari. Dopo una fase della stagione estremamente difficile, per non dire dolorosamente deludente, in seguito allo straordinario successo di Monte-Carlo, in Ungheria la Rossa è riuscita a ritrovare competitività. Non ha centrato il podio né con Leclerc né con Sainz, ma ha chiuso rispettivamente con un quarto e un sesto posto che lasciano ben sperare in vista delle prossime gare, a partire da Spa. Per quanto sia però alto l’interesse per la seconda parte di stagione, i tifosi sono già proiettati sul nuovo anno. Un futuro che si preannuncia roseo, grazie anche a una clamorosa novità svelata da Vasseur.

Il team principal francese sa bene che questa stagione è stata vista fin dal principio come di passaggio in vista di quella del 2025, la prima con un certo Hamilton all’interno del box Ferrari. Questo non vuol dire che a Maranello si possano permettere comunque di lasciare nulla al caso.

Quel che resterà di questo 2024 sarà vissuto con intensità ed emozione, concentrandosi sui risultati del presente ma con uno sguardo anche su quel futuro che non è poi così lontano. Lo conferma lo stesso Vasseur, che ha invitato tutti i tifosi ad aspettare fino a dopo l’estate, con un annuncio che in grado di accendere l’entusiasmo nel popolo della Rossa.

Vasseur, annuncio clamoroso: rivoluzione in casa Ferrari, cosa sta succedendo

Intervistato da ‘Sky Sport’ al termine della gara in Ungheria, il team principal francese ha fatto il punto della situazione in casa Ferrari, non nascondendo una certa soddisfazione per i passi avanti dell’ultimo gran premio. La strada imboccata sembrerebbe essere quella giusta per ritrovare la competitività della prima metà di stagione, e questa è sicuramente un’ottima notizia.

Ma a proposito di notizie che potrebbero cambiare il futuro della Ferrari e della Formula 1 più in generale, Vasseur ha già annunciato proprio in questa occasione di essere pronto a poter confermare una clamorosa novità, probabilmente al ritorno dopo le vacanze estive.

“Avremo una nuova organizzazione dopo l’estate“, ha dichiarato, senza troppi giri di parole, il numero uno del box Ferrari. Una novità attesa dai tifosi, visto e considerato che negli ultimi tempi la scuderia di Maranello si è ritrovata a dover gestire l’addio di Enrico Cardile, sedotto dal progetto Aston Martin.

Senza il direttore tecnico e con un Adrian Newey che ha rinviato ogni risposta alla lusinghiera proposta Ferrari, era naturale immaginare una certa confusione all’interno del box. Dopo una fase di riassestamento, però, a quanto pare a Maranello le idee sono tornate chiare, e dopo l’estate ne sapremo di più. Anche se una cosa è certa: è bastato questa piccola anticipazione da parte di Vasseur per far tornare, quanto meno, un po’ di serenità nel popolo ferrarista.