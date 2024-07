Assist alla Ferrari: smentita totale

Respinte al mittente le varie illazioni su un possibile interessamento della Mercedes. Per la Ferrari può essere una grande opportunità

C’è un grande protagonista della F1 che continua a far parlare di sé dopo l’ufficializzazione del suo addio. Tra speculazioni e trattative, il suo futuro è oggetto di molteplici indiscrezioni. Tuttavia, una recente dichiarazione di Toto Wolff, numero uno della Mercedes, ha chiarito la situazione, fornendo un’opportunità d’oro alla Ferrari.

In un’intervista rilasciata alla testata austriaca ‘Oe24’, Wolff ha negato categoricamente qualsiasi interessamento della Mercedes verso Newey. “No, siamo una squadra unita. Nella buona e nella cattiva sorte. So di poter contare su James Allison e sul suo team” ha affermato il manager, dissipando ogni dubbio riguardo un possibile approdo di Newey alla corte delle Frecce d’Argento.

Questa smentita totale da parte della Mercedes rappresenta un possibile assist per la Ferrari. La scuderia di Maranello, infatti, è in piena corte serrata su Adrian Newey, riconoscendo apertamente l’importanza del suo contributo tecnico per tornare competitiva al vertice della Formula 1. Il team principal della Rossa, Frederic Vasseur, aveva precedentemente confermato l’interesse della Ferrari nei confronti di Newey, con una posizione diametralmente opposta a quella di Wolff. Ora la situazione potrebbe diventare interessante.

Smentita Mercedes, la Ferrari ha un avversario in meno

Vasseur, rispondendo ad una domanda simile ricevuta in un’intervista concessa ad ‘Auto Motor und Sport’, non ha esitato a manifestare l’ammirazione della Ferrari per Newey, evidenziando come il suo arrivo a Maranello sarebbe cruciale per rilanciare le ambizioni del team. Questa trasparenza è in netto contrasto con il riserbo iniziale di Wolff, il cui rifiuto ora facilita enormemente le trattative della Ferrari.

Da quanto Newey ha annunciato il suo alla Red Bull, non è passata giornata senza che emergessero nuove voci sul suo futuro. La Ferrari, ovviamente, non è l’unica Scuderia che vorrebbe prenderlo. Ci sono anche McLaren e Aston Martin con quest’ultima che avrebbe presentato una ricca offerta d’ingaggio al progettista, fautore delle tante vittorie della Red Bull.

La Ferrari resta una candidata autorevole per assicurarsi i servigi dell’immarcescibile Newey. La determinazione di Vasseur e la recente smentita di Wolff hanno creato un contesto favorevole per Maranello, che potrebbe finalmente ottenere il colpo di mercato necessario per invertire la rotta e aspirare di nuovo al titolo mondiale.

Vedremo cosa succederà. La decisione di Newey è attesa nelle prossime settimane. L’ex Red Bull avrebbe manifestato l’intenzione di continuare a lavorare in Gran Bretagna, particolare quest’ultimo non favorevole per la Ferrari. Non sono esclusi, tuttavia, colpi di scena.