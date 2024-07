Esclusiva SI Pedullà: “Juventus, su Huijsen anche il Bournemouth”

Dean Huijsen rimane sempre in uscita dalla Juventus. Il difensore olandese naturalizzato spagnolo, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, sta richiamando interessi da tutta Europa.

Al momento, soprattutto per via della trattativa Osimhen, il PSG ha messo in standby il proprio interesse. In questo momento, sul giocatore ci sono le due tedesche già citate Stoccarda e Wolfsburg.

Tuttavia, nelle ultime ore, sarebbe emerso anche una pretendente dalla Premier League. Il Bournemouth dell’ex DS della Roma Tiago Pinto avrebbe preso informazioni. 25 milioni almeno la valutazione della Juventus che per Huijsen come per Soulé non vorrebbe fare ulteriori sconti. Il calciatore gradisce il campionato di destinazione e dunque anche i rossoneri inglesi vanno tenuti in considerazione.