Lacrime per Alex Zanardi: spunta un’altra FOTO

Alex Zanardi continua a tenere in apprensione il mondo dello sport per le sue condizioni: spunta un’altra foto che ha fatto commuovere i fan

Tra gli appassionati di sport c’è ancora grande incertezza sulle condizioni di Alex Zanardi. Poco o nulla si sa sull’ex pilota di Formula 1 e tutti vorrebbero ricevere un segnale, un aggiornamento sulla situazione dell’ex campione. Molti tifosi, anche stranieri giusto per far capire quanto era conosciuto a livello internazionale, non smettono di pregare e di far sentire la propria voce sui social, sperando di ricevere qualche riscontro positivo.

L’ex pilota, a seguito del grave incidente che gli aveva portato l’amputazione delle gambe, era diventato un punto di riferimento nello sport paraolimpico italiano. Campione di handbike, era sempre in prima linea quando veniva trattato il tema della disabilità nel mondo sportivo, uno dei più grandi esponenti italiani. Il suo carisma e il suo innato ottimismo sono stati spesso un modello da seguire per tante persone sfortunate che hanno ricevuto un destino simile.

Il Mondo dello sport continua ad essere in ansia per Zanardi: spunta un vecchio ricordo

Poi il tragico incidente mentre era in sella alla sua handbike nel giugno di quattro anni fa, quando andò a schiantarsi contro un camion. Da lì è uscito dai radar pubblici e poco o nulla si sa di lui. Le sue condizioni restano molto serie ma la famiglia non vuole far trapelare notizie. Zanardi è a casa, dove esce solo per sottoporsi alle cure e probabilmente sta combattendo con il solito coraggio di sempre.

Intanto nei giorni scorsi è spuntata una nuova foto sui social che ha fatto subito il giro del web, facendo scendere una lacrimuccia ai più nostalgici per l’amarcord e riacceso i riflettori su come stia effettivamente oggi l’ex pilota. L’immagine in questione risale al periodo in cui Zanardi correva le gare automobilistiche. Più in generale parliamo di un avvenimento importante per lui, un anniversario di una sua vittoria.

26 years ago today, Alex Zanardi won the 1998 Molson Indy Toronto. pic.twitter.com/7kxlm6DJPq — Andrew (@Basso488) July 19, 2024

Un fan su “X” infatti ha ricordato come in quel giorno (19 luglio) “26 anni fa, Alex Zanardi vinceva il Molson Indy di Toronto del 1998”, corredando il tutto con una foto di quella gara. Diversi utenti hanno commentato e condiviso a loro volta il post, tra l’emozione generale e il ricordo di un bell’avvenimento di un’epoca ormai passata.