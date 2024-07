Ultim’ora, annuncio improvviso: un’altra medaglia per Jacobs

Marcell Jacobs lo ha fatto veramente. L’atleta nato a El Paso punta ad un’altra medaglia. Lo ha detto senza filtri, non c’è alcun dubbio

Il 26 luglio inizieranno i Giochi Olimpici di Parigi e Marcell Jacobs vuole portare a casa un’altra medaglia, per fare il bis dopo l’incredibile trionfo del 2021. A Tokyo, infatti, l’atleta italiano ha conquistato un fantastico oro nei cento metri, il primo nella storia dell’atletica del nostro paese, senza dimenticare quello nella 4×100. Nonostante alcuni problemi fisici, Marcell vuole imporre la sua forza anche a Parigi, dove troverà degli avversari piuttosto accaniti.

L’ultimo anno non è stato molto esaltante per Jacobs, perseguitato dagli infortuni, ma adesso sembra che la situazione sia nettamente migliorata, come hanno dimostrato le ottime prestazioni agli ultimi campionati europei. In questa manifestazione, Jacobs ha vinto la medaglia d’oro nei cento metri, correndo in 10.02, il tempo più veloce della stagione per lui. Questo è un buon segno in vista di Parigi, dove l’obiettivo minimo è salire sul podio per la seconda volta consecutiva.

Jacobs punta l’oro olimpico a Parigi

Il 2021 è stato un anno indimenticabile per l’atletica italiana, in particolare per Marcell Jacobs. I Giochi Olimpici, rinviati di un anno a causa della pandemia mondiale, hanno regalato al nostro paese un campione in grado di scrivere la storia. Mai nessuno prima di lui era stato capace di trionfare nei cento metri maschili, uno degli eventi più importanti e attesi delle Olimpiadi. Lo strapotere che Marcell ha messo in pista tre anni fa è stato sorprendente, ma adesso tutti si aspettano il bis a Parigi.

Nonostante la concorrenza sia piuttosto agguerrita, Marcell Jacobs non ha nessuna intenzione di arrendersi e proverà a portare a casa un’altra medaglia d’oro: “All’Olimpiade voglio divertirmi e vincere una medaglia”. Queste le parole del classe 1994 riportate dal ‘Giornale di Brescia’.

Qualora ci riuscisse, sarebbe un traguardo eccezionale per l’atleta nato a El Paso, negli Stati Uniti d’America. I rivali non vedono l’ora di batterlo, ma lui si è presentato in gran forma ai campionati europei di Roma e vuole continuare a sorprendere a Parigi, anche se dovrà affrontare atleti molto più giovani di lui.

Jacobs ha più volte dichiarato che il suo obiettivo è quello di salire sul podio ai Giochi Olimpici di Parigi e di conquistare un’altra medaglia. Anche se il sogno è quello di vincere, sarebbe comunque un gran risultato arrivare tra i primi tre e confermarsi ai vertici del proprio sport. I tifosi sognano un altro oro, ma anche Marcell ha lo stesso sogno nel cassetto. L’attesa è ormai terminata, i Giochi Olimpici sono alle porte e Marcell Jacobs vuole continuare a regalare grandi soddisfazioni al popolo italiano.