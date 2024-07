Bomba Sinner e Tamberi: lo hanno fatto insieme

Cosa accomuna Jannik Sinner e Gianmarco Tamberi? I due atleti italiani sono stati incensati per un’impresa che hanno fatto assieme

Mancano sempre meno giorni all’inizio delle Olimpiadi 2024 che si terranno a Parigi. Un evento tanto atteso da tutti gli sportivi del mondo, in particolare da quegli atleti che hanno aspettato per anni la possibilità di esprimersi ai massimi livelli.

L’Italia dello sport è carica e vuole ottenere risultati straordinari, almeno quanto quelli visti nel 2021 a Tokyo, durante l’ultima edizione dei giochi. In quel caso furono ben 40 le medaglie conquistate, nuovo record per la storia olimpica azzurra avendo superato le 35 ottenute ad Atlanta 1996.

Per bissare o migliorare i trionfi di tre estati fa, la spedizione azzurra punterà forte su alcuni personaggi di spicco che cercheranno di conquistare una delle medaglie iridate. In particolare si fanno i nomi di due atleti, molto diversi tra loro ma con qualcosa che li accomuna: Jannik Sinner, attuale numero 1 al mondo del tennis maschile, e Gianmarco Tamberi, leader del salto in alto.

Basta calcio! L’Italia si riscopre grazie a Sinner e Tamberi

Ad incensare sia Sinner che Tamberi ci ha pensato anche il presidente del CONI Giovanni Malagò. Il numero uno dello sport italiano è pronto ad affrontare le Olimpiadi nel miglior modo possibile, dando il proprio sostegno a tutti gli atleti della spedizione parigina. Ma in particolare, ha voluto puntare su questi due grandi nomi.

Intervistato da ‘Il Sole 24 Ore’, Malagò ha dato questo merito ai due suddetti protagonisti: “Il carisma di Tamberi e le vittorie di Sinner stanno coinvolgendo gli italiani e dimostrano che non siamo solo calciofili. Non esiste contrapposizione fra calcio e sport olimpici e quanto è successo con l’atletica e con Sinner ce lo dimostra”.

Dunque il merito del tennista altoatesino e del saltatore marchigiano sta anche nell’aver spostato l’attenzione di molti appassionati, dal calcio (sport pigliatutto in Italia) ad altre discipline ugualmente emozionanti e interessanti da seguire. In particolare Sinner, con i trionfi ottenuti di recente, ha spinto migliaia di persone e di bambini a praticare il tennis come sport principale.

Anche Tamberi può rappresentare un modello secondo Malagò: personaggio estroverso, sopra le righe, ma allo stesso tempo esempio di sportività e di stile. La speranza è che sia Sinner che Gimbo possano tornare a casa con risultati esemplari dall’esperienza sulle rive della Senna.