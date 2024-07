ESCLUSIVA SI Pedullà: “Bonaventura, nessun viaggio a Riad. Il futuro è da scrivere”

Il futuro di Giacomo Bonaventura è ancora tutto da scrivere. Alfredo Pedullà fa il punto della situazione riguardante il futuro del centrocampista che ha visto terminare il proprio contratto con la Fiorentina lo scorso 30 giugno e che ora può scegliere liberamente la prossima destinazione.

Ecco le parole di Pedullà: “Giacomo Bonaventura aveva avuto già lo scorso gennaio, come raccontato, proposte dall’Arabia in vista di questa estate. Le sirene ci sono sempre, ma per il momento il centrocampista – libero da vincoli contrattuali – aspetta. E quindi non sono previsti blitz a Riad nelle giornata di domani. Bonaventura ha avuto proposte dall’Italia (Torino, sondaggio Monza, gradimento di Nicola a Cagliari) e vuole aspettare prima di aprire definitivamente agli arabi che lo stanno cercando”.