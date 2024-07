Lutto nello sport, addio al campione del mondo

Un gravissimo lutto ha colpito il mondo dello sport: addio al grande campione di lotta greco-romana

È arrivata una di quelle notizie che lasciano tutti inevitabilmente senza parole. Un addio inatteso che getta nello sconforto gli appassionati di sport, ed in particolar modo quello della lotta greco-romana.

Nei giorni scorsi, sul web, ha iniziato a circolare la terribile notizia relativa alla morte di Nugzari Tsurtsumia. Il cuore dell’atleta georgiano ha smesso di battere all’età di 27 anni. Gli appassionati del settore si ricordano di lui per essere stato il campione del mondo nel 2019 quando, in quel di Nur-Sultan, nel torneo dedicato ai 55 chilogrammi sconfisse in finale il kazako Khorlan Zhakansha.

Lutto nello sport, addio a Tsurtsumia: si sarebbe tolto la vita

Negli ultimi sei anni l’atleta georgiano si è sempre contraddistinto per essere stato uno dei lottatori più importanti e vincenti del suo Paese. Oltre all’oro già citato ha vinto diverse medaglie ai Campionati Mondiali e agli Europei. Secondo quanto riportato da alcune fonti e media locali pare che l’atleta si sarebbe tolto la vita nella sua abitazione di Khobi. In merito a questa vicenda sono partite le indagini da parte della polizia che vuole vederci più chiaro.

Sotto shock i suoi familiari, parenti, amici e fan per questa terribile notizia. Il tutto sarebbe avvenuto lo scorso 3 luglio, ma la notizia è stata resa nota solamente nei giorni scorsi quando è stato ritrovato il suo corpo senza vita. Alcuni amici, preoccupati dal fatto che non rispondesse al telefono né ai messaggi, hanno lanciato l’allarme. Poi la terribile scoperta.

Per chi lo conosceva bene pare che questi ultimi sei mesi non siano stati affatto facili per lui. L’atleta georgiano, infatti, aveva perso la madre, il padre ed il fratello. In molti, sui social network, lo ricordano e lo ringraziano per tutto quello che ha dato in questo sport. “Addio ad un grande atleta che ha dato moltissimo per il suo Paese, ci dispiace tanto” scrive un utente. “Rimarrai per sempre nei nostri cuori Nugo (così veniva soprannominato, ndr). Ora puoi finalmente abbracciare i tuoi cari in cielo. Ciao campione” ne scrive un altro.

Non è mancato anche il messaggio della ‘United World Wrestling’ che su Instagram gli ha dedicato un post commosso: “Riposa in pace, Nugzari TSURTSUMIA. United World Wrestling e la comunità del wrestling piangono la morte di un incredibile talento. I pensieri vanno alla famiglia Tsurtsumia nel momento del dolore”.